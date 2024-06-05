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«Укренерго» попереджає: 5 червня відключення світла можуть тривати понад 4 години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Укренерго» попереджає: 5 червня відключення світла можуть тривати понад 4 години
Дефіцит електроенергії станом на 5 червня досить значний
фото: glavcom.ua

Обмеження діють через ракетні обстріли Росією українських електростанцій

Сьогодні, 5 червня, в енергосистемі Україні зафіксовано значний дефіцит, тому відключення світла можуть тривати понад 4 години. Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

«Якщо наші колеги будуть вкладатися в ті ліміти, які ми визначаємо на цей день, то відключення будуть плановими. Але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути 4 год., може бути і більше», – розповів Кудрицький.

Як повідомила пресслужба «Укренерго», причиною застосування заходів обмеження є наслідки шести ракетних обстрілів Росією по українських електростанціях. Наразі вони не здатні виробляти необхідну кількість електроенергії, у зв'язку з чим для подолання залучається аварійна допомога з Європи.

Імпорт протягом доби здійснюється з:

  • Румунії;
  • Польщі;
  • Угорщини;
  • Молдови.

Вранці внаслідок відключення одного з енергооб'єктів були знеструмлені побутові та промислові споживачі Павлограду. Також були знеструмлені 256 населених пунктів в низці областей через погодні умови. З інших причин без енергоживлення 454 населені пункти.

Також заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що  станом на сьогодні Україна втратила понад 9,2 МВт потужності через удари ворога по критично важливій інфраструктурі та об'єктах електроенергетики.

«Ситуація залишається дійсно складною. Зараз є розуміння необхідних ремонтних заходів та заходів по відновленню об’єктів інфраструктури, для того аби стабілізувати ситуацію. Графіки є прогнозними і застосовуються для справедливого розподілення наявної електроенергії всім типам споживачів. Власне тому питання стабілізації та роботи енергосистеми є ключовими», – каже Колісник.
Він розповів, що сьогодні також діють окремі мережеві обмеження, для того аби провести необхідні ремонти та відновити лінії.

«На сьогодні ми втратили понад 9,2 МВт потужності. Ворог завдає ударів по об’єктах маневреній генерації, яка саме дає нам змогу покривати пікове ранішні та вечірні навантаження», – додав заступник міністра енергетики.

Нагадаємо, за рішенням уряду з 1 червня 2024 року в Україні почав діяти єдиний тариф на електроенергію для населення, який становити 4,32 грн/кВт*год. Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

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Теги: обмеження відключення Укренерго електроенергія

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