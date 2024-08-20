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Рада викликає на розмову міністра енергетики через корупційні скандали

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Рада викликає на розмову міністра енергетики через корупційні скандали
Парламент підтримав рішення невідкладно викликати на завтра Міністра енергетики Германа Галущенка з доповіддю
фото: з відкритих джерел

Рішення викликати міністра в Раду підтримало 270 нардепів

Верховна Рада викликає міністра енергетики Германа Галущенка з доповіддю про боротьбу з корупцією в енергетичному секторі. Приводом стали три підозри НАБУ за місяць трьом посадовцям з його структури. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 
Рішення викликати міністра в Раду підтримало 270 нардепів.  Міністр енергетики Герман Галущенко має завтра з'явитися на засідання парламенту з доповіддю про роль міністерства у боротьбі з корупцією у енергетичному секторі.

«Парламент підтримав рішення невідкладно викликати на завтра Міністра енергетики Германа Галущенка з доповіддю про роль міністерства у (боротьбі) з корупцією у енергетичному секторі», – йдеться у повідомленні. 

За словами нардепа, приводом стали три підозри НАБУ за місяць трьом посадовцям з його структури.

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Нагадаємо, Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис. 

За даними слідства, чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Згодом Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До слова, Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов'язаною зі шахрайством.

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Теги: Верховна Рада Герман Галущенко

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