Адвокат Кернеса: колишній мер Харкова лікувався у німецькій клініці під вигаданим ім’ям

Колишній мер Харкова помер 16 грудня 2020 року внаслідок відключення його від системи життєзабезпечення

Юрист розповів, з якою метою це було зроблено

Адвокат Сергій Барбашин, який представляє інтереси Кирила Кернеса, сина колишнього мера Харкова, заявив, що його батько лікувався у німецькій клініці під вигаданим ім’ям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію, організовану для ЗМІ.

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«Це було умисно вчинено, щоб суспільство не дізналося реальний стан здоров’я Геннадія Кернеса», – підкреслив юрист.

За словами Барбашина, у німецькій клініці «Шаріте» Геннадій Кернес лікувався під вигаданим ім’ям Just Adam.

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До слова, адвокат повідомив, що вдень 17 вересня 2020 року невідомі особи незаконно скористалися електронний ключем Геннадія Кернеса і виготовили новий цифровий ключ. За його допомогою до виборчої комісії було подано необхідну документацію кандидата на посаду міського голови Кернеса.

Також «Главком» писав: син ексмера Харкова Геннадія Кернеса Кирило заявив, що отримав доступ до медичної документації його батька в клініці «Шаріте», яка стосується стану його здоров'я під час перебування в клініці. За його словами, документація може довести, що усі рішення, які були погоджені від імені Геннадія Кернеса, насправді ухвалювалися без його участі.

Після інтерв'ю «Главкому» Нацполіція викликала сина Кернеса Кирила на допит як свідка у кримінальному провадженні щодо підробки документів посадовими особами Харківської міськради у 2020 році. Він також заявив, що Харківська влада не виконала обіцянок щодо увічнення пам'яті колишнього мера міста Геннадій Кернеса, а партію, яку будував покійний мер, перетворили на закритий кооператив з відстоювання особистих інтересів.