Вчені знайшли спосіб зробити вітряні турбіни потужнішими та дешевшими

Оптимізовані ротори з помірною шириною лопатей забезпечують більше вироблення електроенергії, зберігаючи перевагу в меншій вазі та вартості

Вітрові електростанції залишаються одним із ключових видів відновлювальної енергетики. Проте вітряні турбіни є доволі дорогими, та все ж вчені знайшли спосіб зробити їх дешевшими та водночас ефективнішими. Команда вчених під керівництвом Майка Джонга з Університету Вірджинії розробила нові конструкції роторів. Про це пише журнал Applied Energy.

Команда вчених розрахувала розмір і форму лопатей вітряних турбін для трьох різних інноваційних роторів. Кожен із них спрямований на аеродинамічне збільшення вироблення електроенергії. Вчені спроєктували ротори з малою, середньою та великою шириною лопатей відносно їхньої довжини і змоделювали турбіни, щоб передбачити, який з трьох варіантів покаже найкращі результати в умовах сильного пориву вітру, типового для морських умов.

Найкращий результат показала конструкція з помірною шириною лопатей. Вона виробляє більше електроенергії, при цьому зберігаючи перевагу в меншій вазі та вартості.

Регулюючи конусність ротора дослідники досягли високої ефективності захоплення енергії внаслідок максимального збільшення площі ротора за його мінімальної вартості. Оптимізація окремих параметрів дозволила створити кращі вітряні турбіни, які можуть мати суттєвий вплив на вітрову енергетику.

Нагадаємо, що на Закарпатті запрацювала перша вітрова електростанція, зараз вона працює у тестовому режимі з потужністю 1,8 МВт.