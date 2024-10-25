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Французька промисловість впала до мінімуму за чотири роки – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Французька промисловість впала до мінімуму за чотири роки – Bloomberg
Франція зіштовхнулась із кризою у виробництві
фото із відкритих джерел

Настрої промисловців у Франції, а також їхня впевненість у майбутньому, страждають

У жовтні 2024 року промисловість Франції впала до чотирирічного мінімуму. Про це з посиланням на дані статистичної агенції Insee повідомляє Bloomberg.

«Французька економіка тримається краще, ніж деякі європейські країни. Але імпульс підтримується майже виключно експортом і державними витратами, тоді як інвестиції та споживчі витрати в кращому випадку стагнували», – йдеться у статті.

Як пише видання, передусім довіра до французького виробництва впала через значне погіршення перспектив виробництва та замовлень. Індекс упевненості в промисловості знизився з 99 до 92. 

Загальний рівень ділової впевненості знизився з 98 до 97 пунктів: зростання у сфері послуг не змогло компенсувати рекордно похмурого настрою у виробничому секторі. Таким чином бізнес реагує на плани уряду щодо значного підвищення податків і скорочення витрат, щоб впоратися з дефіцитом бюджету, що зростає, зазначають експерти.

Якщо зниження довіри призведе до падіння реальної активності, це може погіршити фінансові труднощі, спричинені низькими податковими надходженнями через скорочення інвестицій у бізнес та стагнацію споживчих витрат, додали в агентстві.

Франція стала одним із лідерів серед країн Євросоюзу, які зіткнулися з феноменом деіндустріалізації. За даними Євростату, з липня 2023-го по липень 2024 року випуск промислової продукції скоротився в Угорщині (мінус 6,4%), Німеччині (5,5%), Італії (3,3%) та Франції (2,3%). 

До слова, ВВП Німеччини скоротиться на 0,1% у третьому кварталі 2024 року.  Місяць тому аналітики пророкували стагнацію в період з липня по вересень. Експерти дійшли висновку, що слабкість німецької економіки зумовлена ​​припиненням постачання енергоресурсів із Росії. Також на це вплинуло зниження попиту на експорт з боку Китаю, проблеми в автомобільній промисловості та дефіцит кваліфікованих кадрів.

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Теги: економіка інвестиції бізнес Франція промисловість липень

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