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    У Китаї встановлено першу офшорну вітрову турбіну потужністю 10 МВт

    нова енергія
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    За середньої швидкості вітру 10 м/с новий вітрогенератор здатен виробляти 40 млн кВт*год електроенергії на рік - У Китаї встановлено першу офшорну вітрову турбіну потужністю 10 МВт
    За середньої швидкості вітру 10 м/с новий вітрогенератор здатен виробляти 40 млн кВт*год електроенергії на рік

    Турбіна відрізняється стійкістю до найсильніших тайфунів

    Біля берегів китайської провінції Фуцзянь компанія Dongfang Electric встановила першу в країні офшорну вітрову турбіну потужністю 10 МВт, яка була презентована у вересні минулого року.

    Турбіна, що відрізняється стійкістю до найсильніших тайфунів, вже почала генерувати електрику.

    За середньої швидкості вітру 10 м/с вітрогенератор здатен виробляти 40 млн кВт*год електроенергії на рік.

    «Успішне підключення до енергосистеми означає, що Китай повністю володіє незалежними можливостями в області досліджень і розробок, виробництва і монтажу великогабаритних вітряних турбін класу 10 МВт», – повідомляє компанія.

    На цей час найбільшою офшорною вітровою турбіною є SG 14-222 DD від Siemens Gamesa потужністю 14 МВт, але її ще немає в прототипі. А ось прототип Haliade-X від General Electric потужністю 12 МВт уже працює.

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