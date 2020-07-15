У Китаї встановлено першу офшорну вітрову турбіну потужністю 10 МВт

У Китаї встановлено першу офшорну вітрову турбіну потужністю 10 МВтнова енергія
Турбіна відрізняється стійкістю до найсильніших тайфунів
Біля берегів китайської провінції Фуцзянь компанія Dongfang Electric встановила першу в країні офшорну вітрову турбіну потужністю 10 МВт, яка була презентована у вересні минулого року.
Турбіна, що відрізняється стійкістю до найсильніших тайфунів, вже почала генерувати електрику.
За середньої швидкості вітру 10 м/с вітрогенератор здатен виробляти 40 млн кВт*год електроенергії на рік.
«Успішне підключення до енергосистеми означає, що Китай повністю володіє незалежними можливостями в області досліджень і розробок, виробництва і монтажу великогабаритних вітряних турбін класу 10 МВт», – повідомляє компанія.
На цей час найбільшою офшорною вітровою турбіною є SG 14-222 DD від Siemens Gamesa потужністю 14 МВт, але її ще немає в прототипі. А ось прототип Haliade-X від General Electric потужністю 12 МВт уже працює.
- Плавучі будинки з сонячними панелями: як це працюватиме
- У Білорусі почнуть виробляти «супершвидкі» зарядки для електромобілів
- На Кіровоградщині з’явився новий біогазовий комплекс (фото)
- У Німеччині з'явилися автобуси на водні, виробленому зі сміття
- «Південмаш» до 2023 року виготовить 5 тисяч електробусів
- В Україні побудують 10 ГВт електролізерів для виробництва зеленого водню