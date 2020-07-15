У Китаї встановлено першу офшорну вітрову турбіну потужністю 10 МВт нова енергія



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За середньої швидкості вітру 10 м/с новий вітрогенератор здатен виробляти 40 млн кВт*год електроенергії на рік

Турбіна відрізняється стійкістю до найсильніших тайфунів

Біля берегів китайської провінції Фуцзянь компанія Dongfang Electric встановила першу в країні офшорну вітрову турбіну потужністю 10 МВт, яка була презентована у вересні минулого року.

Турбіна, що відрізняється стійкістю до найсильніших тайфунів, вже почала генерувати електрику.

За середньої швидкості вітру 10 м/с вітрогенератор здатен виробляти 40 млн кВт*год електроенергії на рік.

«Успішне підключення до енергосистеми означає, що Китай повністю володіє незалежними можливостями в області досліджень і розробок, виробництва і монтажу великогабаритних вітряних турбін класу 10 МВт», – повідомляє компанія.

На цей час найбільшою офшорною вітровою турбіною є SG 14-222 DD від Siemens Gamesa потужністю 14 МВт, але її ще немає в прототипі. А ось прототип Haliade-X від General Electric потужністю 12 МВт уже працює.