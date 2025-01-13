Ворог вдарив з артилерії по Часовому Яру: є загиблі

Внаслідок удару по Часовому Яру загинуло дві жінки

Російські війська завдали удару по Часовому Яру, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних. Про це повідомив

голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Місто знову потрапило під вогонь російської артилерії – загинули жінки 60 і 66 років», – йдеться у повідомленні.

Філашкін додав, що на Донеччині вже давно не залишилося жодного безпечного місця.

Також повідомлялось, що 26 грудня, російські війська атакували FPV-дроном багатоповерховий будинок у місті Часів Яр Донецької області, унаслідок чого двоє цивільних загинули, ще двоє дістали поранення.

Раніше ми писали, що внаслідок атаки ворожих безпілотників на Запоріжжя у неділю ввечері постраждало двоє людей.

До слова, ввечері 12 січня 2025 року та уночі 13-го Київщина зазнала ворожої атаки БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, що на Брянщині масово лунали вибухи. За попередніми даними, ціллю став Брянський хімічний завод.