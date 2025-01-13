Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ворог вдарив з артилерії по Часовому Яру: є загиблі

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ворог вдарив з артилерії по Часовому Яру: є загиблі
Росіяни вдарили по Часовому Яру
фото з відкритих джерел

Внаслідок удару по Часовому Яру загинуло дві жінки

Російські війська завдали удару по Часовому Яру, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних. Про це повідомив 
голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Місто знову потрапило під вогонь російської артилерії – загинули жінки 60 і 66 років», – йдеться у повідомленні.

Філашкін додав, що на Донеччині вже давно не залишилося жодного безпечного місця.

Також повідомлялось, що 26 грудня, російські війська атакували FPV-дроном багатоповерховий будинок у місті Часів Яр Донецької області, унаслідок чого двоє цивільних загинули, ще двоє дістали поранення. 

Раніше ми писали, що внаслідок атаки ворожих безпілотників на Запоріжжя у неділю ввечері постраждало двоє людей.
До слова, ввечері 12 січня 2025 року та уночі 13-го Київщина зазнала ворожої атаки БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, що на Брянщині масово лунали вибухи. За попередніми даними, ціллю став Брянський хімічний завод.

Читайте також:

Теги: ворог війна Часів Яр Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Дональд Трамп критикував цю програму та пообіцяв припинити її
США продовжили особливий статус для біженців з України
10 сiчня, 23:56
Захисник з Волосянки Василь Добровольський зник безвісти 12 жовтня 2024 року
На Донеччині поліг рятувальник зі Львівщини. Згадаймо Василя Добровольського
5 сiчня, 09:00
ВМС завдали десятки успішних ударів по пів сотні російських військових об’єктах
Військово-морські сили повідомили, як удари України вплинули на дії РФ у Криму
3 сiчня, 15:49
У вересні Бугаєва було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків
Стали відомі моторошні деталі ліквідації ексфутболіста збірної Росії Бугаєва
31 грудня, 2024, 11:10
Ситуація на фронті 30 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року
30 грудня, 2024, 00:26
Безпілотники було запущено із напрямків Орел та Міллерово
Росіяни знову атакували Україну безпілотниками: як відпрацювала ППО
26 грудня, 2024, 09:03
Постраждалих серед населення немає
Влада Київщини повідомила про наслідки нічної атаки безпілотників
25 грудня, 2024, 09:53
Бійці ЗСУ радіють перемозі Усика
Як українські військові на передовій вболівали за Усика. Емоційне відео
22 грудня, 2024, 15:14
Оцінка економічної – єдиний механізм, що здатен примусити Путіна зупинитися, стверджує Коваленко
Як завершити війну в Україні та запобігти конфлікту між РФ і НАТО? Відповідь ЦПД
18 грудня, 2024, 08:54

Суспільство

Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінсектору РФ
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінсектору РФ
Ворог вдарив з артилерії по Часовому Яру: є загиблі
Ворог вдарив з артилерії по Часовому Яру: є загиблі
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
«Намагаються викрасти гроші». Нардеп Федієнко розповів про кібератаку на рахунок
«Намагаються викрасти гроші». Нардеп Федієнко розповів про кібератаку на рахунок
Понад 700 тис. нових боргів зʼявилось в українців: за що винні найбільше
Понад 700 тис. нових боргів зʼявилось в українців: за що винні найбільше
Морози до -20°С накриють Україну найближчими днями: деталі від синоптика
Морози до -20°С накриють Україну найближчими днями: деталі від синоптика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
60K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
27K
Історик Грицак назвав країни, які допоможуть Україні здобути повну перемогу над Росією
23K
Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW
17K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України
Сьогодні, 22:35
Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua