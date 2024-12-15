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Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 15 грудня
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 276 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару, скинувши 70 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження більше тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 296 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському і Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти активно атакують на Лиманському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог один раз атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. 

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії в районі Лозової, де українські захисники зупинили три ворожі атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка, Дружелюбівка та Терни. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку

Ворог атакував наших захисників поблизу Часового Яру. Сили оборони успішно відбили атаку загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2024 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог дев’ять разів штурмував позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку біля населеного пункту Торецьк. Наразі тривають три ворожі атаки. До того ж ворог завдав авіаударів шістьма КАБ по районах населених пунктів Кримське та Петрівка. 

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2024 року фото 5

На Покровському напрямку

Противник атакував у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка. Наші захисники зупинили 41 штурмову дію противника, ще сім боєзіткнень тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів двома керованими бомбами по районах населених пунктів Стара Миколаївка та Нова Полтавка. В районі населеного пункту Гродівка ворог застосовував штурмову авіацію. За попередніми даними, було знешкоджено понад 400 окупантів, з них 160 безповоротно. Також знищено одну бойову броньовану машину, 7 одиниць автомобільної техніки та три мотоцикли. До того ж пошкоджено один танк, одну бойову броньовану машину та один автомобіль росіян.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2024 року фото 6

На Курахівському напрямку

Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганівка та Успенівка. 34 боєзіткнення завершено, вісім – досі продовжуються. На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 33 окупанти.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2024 року фото 7

На Времівському напрямку

Пртивник 25 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Велика Новосілка, Сторожеве, Макарівка та Новоандріївка. Разом з тим скинув в районі Темирівки керовану авіаційну бомбу, населений пункт Новопіль зазнав ударів штурмової авіації.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2024 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, всього два невдалих штурми позиції українських воїнів здійснив агресор протягом дня. Крім того, противник завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Миколаївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2024 року фото 9

На Курщині відбулось 55 боєзіткнень, 25 з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб та здійснив 348 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях наших захисників.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Минулої доби відзначено воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1026-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Запорізька область Часів Яр Курщина Макіївка ворог окупанти Донеччина Харківщина Генштаб Вугледар ЗСУ росіяни росія війна Покровськ Луганщина

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