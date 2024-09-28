Уночі Росія здійснила ракетну атаку на Одещину: є руйнування (фото)

Загиблих та постраждалих на Одещині немає

РФ атакувала Білгород-Дністровський район Одещини

Уночі 28 вересня ворог здійснив ракетну атаку на Одещину. Внаслідок чого відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

«Внаслідок ворожого обстрілу у Білгород-Дністровському районі відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Також вигоріли дві поруч припарковані легкові автівки. Пожежа була оперативно ліквідована на загальній площі 600 м кв.», – йдеться у повідомленні.

фото: Одеська ОДА

Загиблих та постраждалих, за словами Кіпера, немає.

фото: Одеська ОДА

Нагадаємо, що сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я у Сумах, застосувавши БпЛА типу «Шахед». Сумська ОВА зазначає, що через російську атаку є постраждалі.

Також, у ніч проти 28 вересня Росія вкотре атакувала Київ безпілотниками. Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці. За словами начальника КМВА, внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформації щодо постраждалих немає.