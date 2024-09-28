Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Уночі Росія здійснила ракетну атаку на Одещину: є руйнування (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Уночі Росія здійснила ракетну атаку на Одещину: є руйнування (фото)
Загиблих та постраждалих на Одещині немає
фото: Одеська ОДА

РФ атакувала Білгород-Дністровський район Одещини

Уночі 28 вересня ворог здійснив ракетну атаку на Одещину. Внаслідок чого відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

«Внаслідок ворожого обстрілу у Білгород-Дністровському районі відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Також вигоріли дві поруч припарковані легкові автівки. Пожежа була оперативно ліквідована на загальній площі 600 м кв.», – йдеться у повідомленні.

Уночі Росія здійснила ракетну атаку на Одещину: є руйнування (фото) фото 1
фото: Одеська ОДА

Загиблих та постраждалих, за словами Кіпера, немає.

Уночі Росія здійснила ракетну атаку на Одещину: є руйнування (фото) фото 2
фото: Одеська ОДА

Нагадаємо, що сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я у Сумах, застосувавши БпЛА типу «Шахед». Сумська ОВА зазначає, що через російську атаку є постраждалі.

Також, у ніч проти 28 вересня Росія вкотре атакувала Київ безпілотниками. Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці. За словами начальника КМВА, внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформації щодо постраждалих немає.

Читайте також:

Теги: росія війна Одещина Україна інфраструктура росіяни ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У НАДПУ закликали Укрзалізницю відмовитися від підвищення тарифу на вантажні перевезення
Підвищення залізничних тарифів. Національна асоціація добувної промисловості зробила заяву
5 вересня, 10:41
На Львівщині 5 вересня оголошено днем жалоби
На Львівщині 5 вересня оголошено днем жалоби
4 вересня, 14:59
Молодша сестра Да Вінчі Олександра Коцюбайло підписала контракт з армією
Сестра Да Вінчі підписала контракт з батальйоном імені свого брата
12 вересня, 14:49
Іванішвілі не вперше заявляв про особисту провину експрезидента Саакашвілі у війні 2008 року
Засновник правлячої партії Грузії здивував заявою про війну з Росією 2008 року
14 вересня, 22:23
Анатолій окупантом себе не вважає
ЗСУ врятували окупанта, який півтора місяці ховався у посадках від фашистів
15 вересня, 21:39
МЗС відреагувало на пропозицію Сікорського віддати Крим під мандат ООН
МЗС відреагувало на пропозицію Сікорського віддати Крим під мандат ООН
19 вересня, 23:10
Наслідки авіаудіарів по Запоріжжю
Росіяни вперше атакували Запоріжжя КАБами
23 вересня, 18:28
Союзники України скептично ставляться до того, що Києву вдасться військовим шляхом повернути всю окуповану територію
Війна в Україні може стати «вічною»: Захід і Київ мають різні уявлення про її закінчення – The Times
22 вересня, 15:16
Зруйнований боями Вугледар
Forbes: Бої за Вугледар стали для РФ одними з найкривавіших за всю війну
Вчора, 10:40

Новини

Уночі Росія здійснила ракетну атаку на Одещину: є руйнування (фото)
Уночі Росія здійснила ракетну атаку на Одещину: є руйнування (фото)
Хакери атакували понад 800 російських серверів
Хакери атакували понад 800 російських серверів
Ворог масовано атакував Одещину: є загиблі та поранені (оновлено)
Ворог масовано атакував Одещину: є загиблі та поранені (оновлено)
Уночі ворог вдарив ракетою по Одещині: загинула жінка
Уночі ворог вдарив ракетою по Одещині: загинула жінка
Як Одеса готується до опалювального сезону: відповідь влади
Як Одеса готується до опалювального сезону: відповідь влади
Уночі ворог поцілив по Одеському району ракетою
Уночі ворог поцілив по Одеському району ракетою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2024
18K
Зник на Курщині. Українські правоохоронці почали розслідувати новий тип справ
12K
Китай створить новий союз для «врегулювання українського питання»
8346
Дослідники б'ють на сполох через економіку Німеччини
6435
Демобілізація для ЗСУ не потрібна? Військова викликала обговорення у мережі
4545
Українське посольство в Австрії тимчасово закривається: яка причина

Новини

Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві за ніч тривога оголошувалась два рази і тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:05
Половину України накриє дощами: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:00
Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту
Вчора, 22:52
Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Вчора, 07:00
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua