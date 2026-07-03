Литва планує скасувати конституційну заборону на розміщення ядерної зброї

Науседа: Майже всі керівники парламентських фракцій висловили думку, що стаття 137 застаріла і її слід не просто змінити, а виключити

Конституція країни забороняє ядерну зброю та іноземні військові бази, але лідери парламенту погодилися, що це положення зараз застаріло

У Литві серед керівників політичних партій існує практично цілковита згода щодо необхідності скасування чинної заборони на розміщення ядерного озброєння. Про це заявив президент країни Гітанас Науседа за підсумками зустрічі з лідерами парламентських фракцій, передає «Главком» із посиланням на Politico.

За словами глави держави, очільники політсил солідарні в тому, що стаття 137 Конституції Литви, яка наразі забороняє присутність на території республіки як ядерної зброї, так і іноземних військових баз, є застарілою. Науседа підкреслив, що цю норму необхідно не просто відкоригувати, а повністю вилучити з основного закону.

Найближчим часом литовський Сейм розгляне відповідні законодавчі ініціативи. Вільнюс, який є послідовним союзником України, раніше вже виявляв інтерес до розміщення на своїй території американського ядерного арсеналу задля створення ефективного механізму стримування російської агресії.

Спікер литовського парламенту Юозас Олекас зазначив, що за понад три десятиліття геополітична ситуація докорінно змінилася. Він наголосив, що Литва, яка приєдналася до НАТО у 2004 році, прагне бути повноправним і рівноправним учасником Альянсу, де ключовим елементом безпеки є саме ядерне стримування. Литовські лідери більше не хочуть залишатися у «сірій зоні» всередині оборонного блоку, будучи однією з небагатьох держав із подібними внутрішніми обмеженнями.

Аналогічний крок у червні минулого року вже зробила Фінляндія, ліквідувавши схожу правову заборону.

Раніше видання Financial Times повідомляло про закриті дискусії у США щодо можливого розгортання ядерних боєголовок у державах на східному фланзі НАТО. На сьогодні американські ядерні засоби стримування дислокуються на військових об'єктах у Великій Британії, Німеччині, Італії, Туреччині, Бельгії та Нідерландах.

Нагадаємо, дев’ять держав, які володіють ядерною зброєю, продовжили модернізацію та розширення своїх арсеналів упродовж 2025 року.

Експерти попереджають, що багаторічна тенденція до скорочення світових запасів ядерної зброї почала змінюватися у протилежний бік.

Як відомо, Північна Корея офіційно ввела в експлуатацію новий об'єкт зі збагачення урану для виробництва матеріалів, необхідних для ядерної зброї. Лідер країни Кім Чен Ин заявив про намір нарощувати ядерний арсенал «експоненціальними темпами» та доручив збільшити виробництво для реалізації довгострокових стратегічних цілей держави.