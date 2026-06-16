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Рубіо підірвав мережу мемами, прибувши до Білого дому у завеликому взутті (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Марко Рубіо став зіркою мемів через своє взуття
колаж: glavcom.ua

Марко Рубіо розвеселив мережу своїм взуттям

Державний секретар США Марко Рубіо став зіркою мережі через своє взуття. Політик прибув до Білого дому у черевиках, які виявилися йому завеликими, що стало темою для обговорень та нових мемів у мережі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис у соцмережі Х.

У неділю, 14 червня, Марко Рубіо приїхав до Білого дому, де відбувся турнір зі змішаних бойових мистецтв UFC Freedom 250. На подію держсекретар прибув у синьому класичному костюмі та білій сорочці. Його образ доповнили чорні черевики.

Марко Рубіо прямує на турнір зі змішаних бойових мистецтв UFC Freedom 250 у Білому домі
Марко Рубіо прямує на турнір зі змішаних бойових мистецтв UFC Freedom 250 у Білому домі
фото: @grosenstein/Х

Однак взуття було завеликим для Марко Рубіо, що користувачі мережі помічають уже не вперше. Зокрема, на свіжих фото можна побачити, як Рубіо йде, а під час одного з кроків нога у черевику посунулася вперед, і стало видно, наскільки взуття йому велике.

Марко Рубіо одягнув завелике взуття
Марко Рубіо одягнув завелике взуття
фото: @grosenstein/Х

Фото із взуттям Марко Рубіо розлетілися мережею. Зокрема, у соцмережі Х користувачі проявили креативність та створили різні меми про держсекретаря і його великі черевики:

Рубіо підірвав мережу мемами, прибувши до Білого дому у завеликому взутті (фото) фото 1
фото: скриншот Х
Рубіо підірвав мережу мемами, прибувши до Білого дому у завеликому взутті (фото) фото 2
фото: скриншот Х
«Маленький клоун Марко»
«Маленький клоун Марко»
фото: скриншот Х
Рубіо підірвав мережу мемами, прибувши до Білого дому у завеликому взутті (фото) фото 3
фото: скриншот Х

Як розповідав «Главком», президент США Дональд Трамп дарує своїм підлеглим взуття, не знаючи розміру їхніх ніг. Водночас посадовці змушені одягати незручне взуття від Трампа на зустрічі з ним. Президент дарує взуття своїм підлеглим, не знаючи розмір їхньої ноги. Глава Білого дому просто вгадує розмір. Одна з таких пар взуття дісталася держсекретарю Марку Рубіо, які мають доволі бюджетну ціну для президента США – $45. 

До слова, Дональд Трамп також втрапив у курйозну ситуацію під час турніру зі змішаних бойових мистецтв UFC Freedom 250. Увагу мережі привернула не ця подія, а сам Трамп, який вкотре задрімав на публіці.

Нагадаємо, у США відбувся турнір змішаних єдиноборств UFC Freedom 250 у Блому домі, який відвідав Дональд Трамп та голова UFC Дейна Вайт.

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Теги: США гумор мем фото Марко Рубіо взуття

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