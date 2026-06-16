Рубіо підірвав мережу мемами, прибувши до Білого дому у завеликому взутті (фото)
Марко Рубіо розвеселив мережу своїм взуттям
Державний секретар США Марко Рубіо став зіркою мережі через своє взуття. Політик прибув до Білого дому у черевиках, які виявилися йому завеликими, що стало темою для обговорень та нових мемів у мережі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис у соцмережі Х.
У неділю, 14 червня, Марко Рубіо приїхав до Білого дому, де відбувся турнір зі змішаних бойових мистецтв UFC Freedom 250. На подію держсекретар прибув у синьому класичному костюмі та білій сорочці. Його образ доповнили чорні черевики.
Однак взуття було завеликим для Марко Рубіо, що користувачі мережі помічають уже не вперше. Зокрема, на свіжих фото можна побачити, як Рубіо йде, а під час одного з кроків нога у черевику посунулася вперед, і стало видно, наскільки взуття йому велике.
Фото із взуттям Марко Рубіо розлетілися мережею. Зокрема, у соцмережі Х користувачі проявили креативність та створили різні меми про держсекретаря і його великі черевики:
Як розповідав «Главком», президент США Дональд Трамп дарує своїм підлеглим взуття, не знаючи розміру їхніх ніг. Водночас посадовці змушені одягати незручне взуття від Трампа на зустрічі з ним. Президент дарує взуття своїм підлеглим, не знаючи розмір їхньої ноги. Глава Білого дому просто вгадує розмір. Одна з таких пар взуття дісталася держсекретарю Марку Рубіо, які мають доволі бюджетну ціну для президента США – $45.
До слова, Дональд Трамп також втрапив у курйозну ситуацію під час турніру зі змішаних бойових мистецтв UFC Freedom 250. Увагу мережі привернула не ця подія, а сам Трамп, який вкотре задрімав на публіці.
Нагадаємо, у США відбувся турнір змішаних єдиноборств UFC Freedom 250 у Блому домі, який відвідав Дональд Трамп та голова UFC Дейна Вайт.
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