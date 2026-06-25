Боснія назвала регіон, куди може дотягнутися Росія

Голова Президії Боснії і Герцеговини Денис Бечирович пояснив, чому нова криза на Балканах вдарить по Україні

Президент Президії Боснії і Герцеговини закликав партнерів не допустити дестабілізації Західних Балкан та запропонував Україні допомогу у повоєнному відновленні

Боснія і Герцеговина закликала міжнародних партнерів не допустити дестабілізації Західних Балкан з боку Росії через її проксі. Водночас країна заявила про готовність ділитися з Україною досвідом післявоєнного відновлення. Відповідну заяву під час Конференції з відновлення України у польському Гданську зробив голова Президії Боснії і Герцеговини Денис Бечирович, інформує «Главком».

Посадовець заявив, що Боснія і Герцеговина добре розуміє виклики, з якими сьогодні стикається Україна, адже сама пережила війну та геноцид.

«Боснія і Герцеговина була жертвою жорстокої агресії з 1992 по 1995 рік і є єдиною країною в Європі, де після Другої світової війни було вчинено геноцид проти бошняків. Як країна, що пережила агресію і геноцид, ми повністю розуміємо страждання і труднощі, які переживають громадяни України», – наголосив Бечирович.

Водночас він закликав союзників України не допустити виникнення нових криз у Європі. «Будь-яке відкриття нових криз на Західних Балканах послаблює Україну, послаблює Європу і загрожує цінностям, за які ми разом боремося», – заявив він.

Бечирович також закликав не недооцінювати здатність Росії дестабілізувати Західні Балкани через своїх проксі.

«Тому я закликаю вільний світ надати Україні ще сильнішу підтримку і водночас запобігати дестабілізації Західних Балкан. Боснія і Герцеговина завжди буде на боці тих, хто бореться за справедливість, мир і людську гідність», – сказав він.

Крім політичної підтримки, Боснія і Герцеговина висловила готовність допомогти Україні практичним досвідом післявоєнного відновлення.

За словами Бечировича, країна готова ділитися знаннями у сфері гуманітарного розмінування, підготовки профільних фахівців, застосування сучасних технологій, зокрема дронів, цифрового картографування та дистанційного спостереження. Також Боснія і Герцеговина може надати Україні досвід у відбудові інфраструктури, поверненні вимушено переміщених осіб, переслідуванні воєнних злочинців, пошуку зниклих безвісти та підтримці ветеранів.

Нагадаємо, під час Конференції з відновлення України URC-2026 у польському Гданську прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що повномасштабна війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорів, а військового вирішення конфлікту не існує. Водночас українську делегацію на заході очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, до складу делегації увійшли представники українського бізнесу, державних компаній, громад, урядовці та парламентарі.