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Баку підтвердив загибель 192 військовослужбовців Азербайджану в Карабасі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Баку підтвердив загибель 192 військовослужбовців Азербайджану в Карабасі
Загалом постраждали 511 військовослужбовців та одна цивільна особа
фото: Apa.az

Міноборони країни обнародувало повний список загиблих військових 

У Нагірному Карабасі під час «антитерористичних заходів локального характеру» 19-20 вересня загинули 192 військовослужбовця Азербайджану. Міністерство оборони країни опублікувало їх повний список.

За даними МОЗ Азербайджану, 180 загиблих були військовослужбовцями Міноборони, а ще 12 – співробітниками міністерства внутрішніх справ. Також повідомляється про загибель однієї цивільної особи.

Загалом, за даними міністерства, постраждали 511 військовослужбовців та одна цивільна особа.

Влада невизнаної Нагірно-Карабаської республіки загальну кількість загиблих військових та цивільних осіб не називала. До Вірменії з Нагірного Карабаху, за інформацією голови вірменського МОЗ, перевезено останки 125 загиблих.

Нагадаємо, 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових. 

Також ми писали, що 20 вересня бойові дії в Нагірному Карабасі були припинені. Зазначається, що вдалося досягти угоди про виведення тих підрозділів, які залишилися, і військовослужбовців ЗС Республіки Вірменія із зони розгортання російського миротворчого контингенту. Також йдеться про розформування та роззброєння збройних формувань армії оборони Нагірного Карабаху та виведення важкої техніки та озброєнь.

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Теги: Азербайджан військові Нагірний Карабах

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