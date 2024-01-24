Безпілотники атакували Орловську область

Чергова «бавовна» в Росії сталась на світанку

На світанку 24 січня в Орловській області РФ прогриміли вибухи. Губернатор регіону Андрій Кличков заявив, що нібито були знищені безпілотні літальні апарати. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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«Друзі, звуки, які ви чули на небі над Орлом, результат роботи міністерства оборони РФ», - запевнив губернатор.

Кличков зазначив, що ситуація знаходиться під контролем та закликав зберігати спокій.

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«Вранці було знешкоджено чергові безпілотні літальні апарати. До місць пригоди у Залізничному та Північному районах стягнуто служби для забезпечення безпеки населення та проведення правоохоронними органами необхідних заходів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Ситуація знаходиться під контролем», - повідомив він.

Нагадаємо, що в ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Спочатку міноборони РФ заявило, що черговими засобами ППО було нібито знищено безпілотний літальний апарат над територією Орловської області. Згодом повідомило про начебто один знищений безпілотник над Смоленською областю.

У Смоленській області РФ був атакований авіаремонтний завод, на якому виробляється та ремонтується озброєння, авіаційна та військова техніки. Крім того, вночі 21 січня був атакований російський завод «Щегловський вал» у Тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир».