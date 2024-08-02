Демократи розпочали голосування, щоб висунути Гарріс у президенти США

Голосування за висунення Гарріс у президенти триватиме до вечора 5 серпня

Гарріс необхідно набрати 1976 голосів, щоб її висунули кандидаткою у президенти

1 серпня представники американської Демократичної партії розпочали онлайн голосування за офіційне висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою на посаду президента Сполучених Штатів. Про це повідомляє CBS News.

Голосування стартувало о 16:00 за київським часом і в ньому беруть участь делегати від Демократичної партії США.

Згідно з очікуваннями, процес триватиме декілька днів, а вікно голосування залишатиметься відкритим до вечора 5 серпня – 01:00 6 серпня за Києвом.

Зазначається, що Гарріс необхідно набрати 1976 голосів, щоб її висунули кандидаткою у президенти. Однак очікується, що вона може отримати «значно більше» голосів.

Як повідомив Національний комітет Демократичної партії, 3923 делегати подали петицію, щоб Камалу Гарріс включили до бюлетенів для голосування. Жоден інший кандидат не подолав поріг у 300 підписів делегатів.

CBS News зауважує, що Камалу Гарріс підтримують майже всі демократи, тому результат голосування «не викликає сумнівів».

Нагадаємо, Камала Гарріс, яка незабаром має стати кандидаткою в президенти США від Демократичної партії випередила республіканця Дональда Трампа на 1% за рівнем підтримки серед виборців.

Триденне опитування, завершене 28 липня, показало, що Гарріс підтримують 43% зареєстрованих виборців, а Трампа – 42% (імовірна похибка сягає 3,5%).

Як повідомлялося, на кампанію Камали Гарріс, яка має бути номінованою кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, за менш як тиждень надійшли понад $200 млн пожертв.