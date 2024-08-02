Головна Світ Політика
search button user button menu button

Демократи розпочали голосування, щоб висунути Гарріс у президенти США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Демократи розпочали голосування, щоб висунути Гарріс у президенти США
Голосування за висунення Гарріс у президенти триватиме до вечора 5 серпня
фото: AP

Гарріс необхідно набрати 1976 голосів, щоб її висунули кандидаткою у президенти

1 серпня представники американської Демократичної партії розпочали онлайн голосування за офіційне висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою на посаду президента Сполучених Штатів. Про це повідомляє CBS News.

Голосування стартувало о 16:00 за київським часом і в ньому беруть участь делегати від Демократичної партії США.

Згідно з очікуваннями, процес триватиме декілька днів, а вікно голосування залишатиметься відкритим до вечора 5 серпня – 01:00 6 серпня за Києвом.

Зазначається, що Гарріс необхідно набрати 1976 голосів, щоб її висунули кандидаткою у президенти. Однак очікується, що вона може отримати «значно більше» голосів.

Як повідомив Національний комітет Демократичної партії, 3923 делегати подали петицію, щоб Камалу Гарріс включили до бюлетенів для голосування. Жоден інший кандидат не подолав поріг у 300 підписів делегатів.

CBS News зауважує, що Камалу Гарріс підтримують майже всі демократи, тому результат голосування «не викликає сумнівів».

Нагадаємо, Камала Гарріс, яка незабаром має стати кандидаткою в президенти США від Демократичної партії випередила республіканця Дональда Трампа на 1% за рівнем підтримки серед виборців. 

Триденне опитування, завершене 28 липня, показало, що Гарріс підтримують 43% зареєстрованих виборців, а Трампа – 42% (імовірна похибка сягає 3,5%).

Як повідомлялося, на кампанію Камали Гарріс, яка має бути номінованою кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, за менш як тиждень надійшли понад $200 млн пожертв.

Читайте також: 

Теги: США вибори вибори у США Камала Гарріс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний не розчинився у рутині та не втратив певних амбіцій до змін в Україні
Промова Залужного у Лондоні – це заявка на більш серйозну роль, ніж просто посол України
26 липня, 15:47
Вашингтон досі вирішує, яку суму може виділити Україні
Доходи від заморожених активів Росії: США вагаються із сумою для України
3 липня, 11:52
Шольц не бачить проблем із самопочуттям у Байдена
Шольц зробив несподівану заяву про стан Байдена
9 липня, 17:10
Правоохоронці перекрили вулицю біля будинку Томаса Метью Крукса
У машині підозрюваного у замаху на Трампа знайшли вибухівку – CNN
14 липня, 20:04
Велика біла пов'язка покриває більшу частину правого вуха Трампа
Трамп після замаху прибув на з’їзд республіканців з перев'язаним вухом
16 липня, 06:19
Раніше Байден заявив, що залишатиметься президентом до завершення свого терміну
Байден виступить з промовою про те, як він завершить своє президентство
23 липня, 18:58
Пентагон виявив помилки у своїх розрахунках: Україна отримає додаткові $2 млрд на зброю
Пентагон виявив помилки у своїх розрахунках: Україна отримає додаткові $2 млрд на зброю
26 липня, 09:09
Трамп зробив це зауваження під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Флориді
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
27 липня, 02:01
Новий пакет безпекової допомоги для України надається за програмою спеціальних президентських повноважень
США оголосили про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде
29 липня, 19:00

Політика

Демократи розпочали голосування, щоб висунути Гарріс у президенти США
Демократи розпочали голосування, щоб висунути Гарріс у президенти США
Росія хоче скликати засідання Радбезу ООН через передачу F-16 Україні
Росія хоче скликати засідання Радбезу ООН через передачу F-16 Україні
Білий дім: Навальний мав стати частиною угоди про обмін ув'язненими з РФ
Білий дім: Навальний мав стати частиною угоди про обмін ув'язненими з РФ
Кремль прокоментував ідею участі РФ у Саміті миру
Кремль прокоментував ідею участі РФ у Саміті миру
«Хезболла» завдала масованого ракетного удару по Ізраїлю
«Хезболла» завдала масованого ракетного удару по Ізраїлю
Байден показав фото звільнених з російської в'язниці політв'язнів
Байден показав фото звільнених з російської в'язниці політв'язнів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
35K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
14K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
12K
Донька Ірини Фаріон розповіла про долю квартири її матері
9595
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Вчора, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
31 липня, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua