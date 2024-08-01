«Хезболла» завдала масованого ракетного удару по Ізраїлю

Це перший напад «Хезболли» за більш ніж 48 годин після вбивства лідера угруповання

За попередньою інформацією, «Хезболла» випустила понад 25 ракет

Увечері 1 серпня «Хезболла» випустила ракети по Ізраїлю з території Лівану. Північна частина Ізраїлю перебуває під ракетним обстрілом. Про це пише The Times of Israel.

У кількох населених пунктах Західної Галілеї пролунали сирени, що сповістили про наближення ракет на тлі обстрілу з Лівану.

За попередньою інформацією, «Хезболла» випустила з території Лівану понад 25 ракет. Працює система «Залізний купол».

Цей обстріл став першим нападом «Хезболли» за більш ніж 48 годин після вбивства головного військового командира групи під час ізраїльського авіаудару в Бейруті.

Нагадаємо, армія Ізраїлю завдала авіаудару по осередку «Хезболли» в ліванському Бейруті. Після удару під завалами було знайдено тіло лідера терористичного угрупування Фуада Шукра.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до нації після загибелі політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії та командира «Хезболли» Фуада Шукра, сказавши, що Ізраїль переживає складні дні.

Як повідомлялося, Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на ліквідацію лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані.

До слова, дипломати США та Європейського союзу проводять термінові переговори щодо ситуації на Близькому Сході, аби запобігти повномасштабній війні в регіоні після ударів по лідерах «Хезболли» та ХАМАСу.