Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Разом із побратимами зупинив ворожі танки на Чернігівщині. Згадаймо Максима Кукліновського

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Разом із побратимами зупинив ворожі танки на Чернігівщині. Згадаймо Максима Кукліновського
Молодший сержант Максим Кукліновський, позивний Чопер, загинув 28 лютого 2022 року під час бою у селі Ольшана
колаж: glavcom.ua

28 лютого 2022 року Максим разом із побратимами отримав наказ зупинити колону російських танків біля села Ольшана на Чернігівщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Кукліновського.

Молодший сержант Максим Кукліновський, позивний Чопер, загинув 28 лютого 2022 року під час бою у селі Ольшана Прилуцького району Чернігівської області. Захиснику було 27 років.

Максим народився у селі Мар’янівка Житомирської області. Був наймолодшим у родині. Після школи працював на місцевому склозаводі. Потім служив строкову, а після неї підписав контракт із ЗСУ. Це співпало з початком війни на сході України. До 2018 року був у АТО. Воював на Донеччині.

Після закінчення контракту Максим повернувся додому. У 2019-му одружився. А у березні 2020-го у нього народився син Ілля.

Максим не встиг закінчити навчання у виші – у червні 2022 року він мав би святкувати свій випуск з Житомирської політехніки, але його планам завадила війна. Про це йдеться на сайті Житомирської політехніки.

«Максим дуже хотів власних дітей. Він бавився з племінниками, а їх у нього шестеро. І діти його любили, навіть чужі йшли на руки. Таким він добрим, веселим був… Коли народився Іллюша, Максим багато часу йому приділяв. Тільки два роки встиг побути з сином», – поділилася мама Наталя.

28 лютого 2022 року Максим разом із побратимами отримав наказ зупинити колону російських танків біля села Ольшана на Чернігівщині
28 лютого 2022 року Максим разом із побратимами отримав наказ зупинити колону російських танків біля села Ольшана на Чернігівщині
фото з відкритих джерел

У вільний час чоловік обожнював риболовлю. На свята та у вихідні готував на мангалі плов та уху для всієї родини. Був дуже доброю, відповідальною, чуйною людиною. Мав організаторський талант.

Після одруження Максим з батьком та братом ремонтували будинок дідуся, який той залишив йому у спадок. Перед Різдвом у 2022-му він нарешті перебрався туди з дружиною та сином.

А в лютому 2022 року прийшла повістка. Максим служив у 54-му окремому розвідувальному батальйоні імені Михайла Тиші.

«Ми до війни з Максимом працювали на склозаводі в одній зміні. Разом ходили на роботу та з роботи. Нас Іллюша зустрічав завжди. А коли вже Максим загинув, то хлопчик ще довго ходив до брами. Ми навіть не могли зрозуміти якийсь час, чого він туди йде. А потім невістка забирає його, а він кричить: «Татко, татко», а татка вже немає… Зараз ми приїжджаємо на кладовище. Іллюша цілує фотографію, гладить, каже, то мій тато. Він дуже схожий на Максима і за зовнішністю, і за характером», – розказує мама.

Молодший сержант Максим Кукліновський, позивний Чопер, загинув 28 лютого 2022 року під час бою у селі Ольшана Прилуцького району Чернігівської області

«Я знав Макса лише чотири дні. 28 лютого нам наказали їхати в Ольшану, там мала йти російська колона. Нас приїхало 23 людей, а колона виявилася дуже великою: понад 170 одиниць техніки, самі танки. Комбат попросив нас затримати її хоча б на годину: підбити перший танк і відходити. Ми зробили засідки у лісосмузі біля дороги. Макс пішов в самий її край. Перший танк ми тоді підбили, колону затримали. Почали відходити, але танки, що йшли позаду, стали обстрілювати цю лісосмугу. Перший постріл по Максу прилетів», – розповів побратим Валерій Судика.

Тіло Максима Кукліновського привезли додому 6 березня і поховали на місцевому кладовищі. На місці загибелі в Ольшані побратими встановили пам’ятний знак.

Посмертно захисник нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

У 2024 році в школі, де навчався Максим, відкрили меморіальну дошку на чого честь.

У захисника залишилися дружина, син, батьки, брат, сестра та племінники.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять війна українці хвилина мовчання Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Ковтун відібрався до фіналів у командному та особистому багатоборстві, а також у вільних вправах та вправах на паралельних брусах
Знову за крок до медалі. Ковтун вдруге посідає четверте місце на Олімпіаді
3 серпня, 17:24
Зеленський повідомив, чи готова Україна до переговорів без повного виведення військ РФ
Зеленський повідомив, чи готова Україна до переговорів без повного виведення військ РФ
31 липня, 21:09
«Cамі по собі фортифікації нічого не вирішують, вони є однією з важливих ланок оборони, але лише частковою»
Українські фортифікації. Чи дійсно у нас все так погано з ними
27 липня, 17:47
Окупанти шість разів атакували Харків
Окупанти вперше вдарили по Харкову касетним «Іскандером»
24 липня, 21:48
Відповідно до угоди, укладеної між Україною та НАТО, оборонні закупівлі України будуть розвиватися за допомогою рекомендацій, викладених у Стратегічному огляді
Україна та НАТО затвердили Стратегічний огляд оборонних закупівель
15 липня, 17:14
Головний розвідник країни відповів, чи вплинуть плани Кремля мобілізувати 300 тисяч росіян на наступ окупантів на сході та півночі в найближчі місяці
«Проблеми є». Буданов оцінив загрозу наступу РФ із півночі
13 липня, 12:49
8 липня, в межах європейського туру, в Юрмалі (Латвія) у Дзінтарі хол відбулось відкриття виставки «Мініатюрна Україна»
У Латвії відкрилася пересувна виставка «Мініатюрна Україна»
11 липня, 07:30
Орбан їздив до Путіна говорити про мир в Україні
Путін поставив у скрутне становище Орбана після ракетного удару по «Охматдиту»
9 липня, 21:58
Новинський не називає того, хто вчинив злочин
Олігарх-втікач Новинський не зміг назвати, хто ж винен в ракетному ударі по «Охматдиту»
8 липня, 23:41

Суспільство

Епопея із відбудовою «Охматдиту»: МОЗ створив спеціальну раду контролю
Епопея із відбудовою «Охматдиту»: МОЗ створив спеціальну раду контролю
Разом із побратимами зупинив ворожі танки на Чернігівщині. Згадаймо Максима Кукліновського
Разом із побратимами зупинив ворожі танки на Чернігівщині. Згадаймо Максима Кукліновського
Вибухи в Києві та обстріл Харківщини: головне за ніч
Вибухи в Києві та обстріл Харківщини: головне за ніч
Яблучний спас 2024: красиві листівки, привітання у прозі та віршах
Яблучний спас 2024: красиві листівки, привітання у прозі та віршах
Яблучний спас 2024: що потрібно нести у церкву на Преображення Господнє, традиції та прикмети цього дня
Яблучний спас 2024: що потрібно нести у церкву на Преображення Господнє, традиції та прикмети цього дня
Дощі, грози та спека: прогноз погоди на 6 серпня
Дощі, грози та спека: прогноз погоди на 6 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Скандальна російська легкоатлетка відреагувала на слова Магучіх про «вирвані патли»
55K
Яблучний спас 2024: красиві листівки, привітання у прозі та віршах
35K
Один захопив у полон п'ятьох окупантів. 25-річний Герой України дав своє перше інтерв'ю
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
23K
На британських ядерних підводних човнах знайдено білоруський слід – The Telegraph
22K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Вчора, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua