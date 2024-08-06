Разом із побратимами зупинив ворожі танки на Чернігівщині. Згадаймо Максима Кукліновського
28 лютого 2022 року Максим разом із побратимами отримав наказ зупинити колону російських танків біля села Ольшана на Чернігівщині
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Кукліновського.
Молодший сержант Максим Кукліновський, позивний Чопер, загинув 28 лютого 2022 року під час бою у селі Ольшана Прилуцького району Чернігівської області. Захиснику було 27 років.
Максим народився у селі Мар’янівка Житомирської області. Був наймолодшим у родині. Після школи працював на місцевому склозаводі. Потім служив строкову, а після неї підписав контракт із ЗСУ. Це співпало з початком війни на сході України. До 2018 року був у АТО. Воював на Донеччині.
Після закінчення контракту Максим повернувся додому. У 2019-му одружився. А у березні 2020-го у нього народився син Ілля.
Максим не встиг закінчити навчання у виші – у червні 2022 року він мав би святкувати свій випуск з Житомирської політехніки, але його планам завадила війна. Про це йдеться на сайті Житомирської політехніки.
«Максим дуже хотів власних дітей. Він бавився з племінниками, а їх у нього шестеро. І діти його любили, навіть чужі йшли на руки. Таким він добрим, веселим був… Коли народився Іллюша, Максим багато часу йому приділяв. Тільки два роки встиг побути з сином», – поділилася мама Наталя.
У вільний час чоловік обожнював риболовлю. На свята та у вихідні готував на мангалі плов та уху для всієї родини. Був дуже доброю, відповідальною, чуйною людиною. Мав організаторський талант.
Після одруження Максим з батьком та братом ремонтували будинок дідуся, який той залишив йому у спадок. Перед Різдвом у 2022-му він нарешті перебрався туди з дружиною та сином.
А в лютому 2022 року прийшла повістка. Максим служив у 54-му окремому розвідувальному батальйоні імені Михайла Тиші.
«Ми до війни з Максимом працювали на склозаводі в одній зміні. Разом ходили на роботу та з роботи. Нас Іллюша зустрічав завжди. А коли вже Максим загинув, то хлопчик ще довго ходив до брами. Ми навіть не могли зрозуміти якийсь час, чого він туди йде. А потім невістка забирає його, а він кричить: «Татко, татко», а татка вже немає… Зараз ми приїжджаємо на кладовище. Іллюша цілує фотографію, гладить, каже, то мій тато. Він дуже схожий на Максима і за зовнішністю, і за характером», – розказує мама.
Молодший сержант Максим Кукліновський, позивний Чопер, загинув 28 лютого 2022 року під час бою у селі Ольшана Прилуцького району Чернігівської області
«Я знав Макса лише чотири дні. 28 лютого нам наказали їхати в Ольшану, там мала йти російська колона. Нас приїхало 23 людей, а колона виявилася дуже великою: понад 170 одиниць техніки, самі танки. Комбат попросив нас затримати її хоча б на годину: підбити перший танк і відходити. Ми зробили засідки у лісосмузі біля дороги. Макс пішов в самий її край. Перший танк ми тоді підбили, колону затримали. Почали відходити, але танки, що йшли позаду, стали обстрілювати цю лісосмугу. Перший постріл по Максу прилетів», – розповів побратим Валерій Судика.
Тіло Максима Кукліновського привезли додому 6 березня і поховали на місцевому кладовищі. На місці загибелі в Ольшані побратими встановили пам’ятний знак.
Посмертно захисник нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
У 2024 році в школі, де навчався Максим, відкрили меморіальну дошку на чого честь.
У захисника залишилися дружина, син, батьки, брат, сестра та племінники.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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