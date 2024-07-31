Одна з наймасованіших атак дронами на Київ: стали відомі деталі нічного удару

У повітряному просторі Києва та на підступах до столиці знищено понад 30 ворожих безпілотників

У ніч на 31 липня росіяни атакували ударними безпілотниками всю Україну. На Київ було здійснено наймасованішу атаку з початку цього року. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА», – зазначив Попко.

Повітряна тривога тривала понад сім годин. За словами начальника КМВА, ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків.

Попко зазначив, що Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників.

За даними оперативного зведення, на цю хвилину у Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики з півночі та ударних БпЛА.

Уночі 31 липня тривога поширилася на всю Україну. Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К з Астрахані та загрозу застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинджал».

Під час тривоги на Київщині, і зокрема на підступах до Києва, працювали сили ППО по ворожих безпілотниках. Роботу ППО було чути Києві.