Атака на столицю, Данія збільшує військову допомогу Україні: головне за ніч

Сили ППО знищили в повітряному просторі навколо Києва майже два десятки ворожих цілей

Цієї ночі ворог застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Сили протиповітряної оборони знищили в повітряному просторі навколо Києва майже два десятки ворожих цілей. Уряд Данії домовився збільшити військову підтримку України в межах Фонду України на загальну суму 21,9 млрд данських крон (3,2 млрд доларів) у 2023-2028 роках. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 20 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Київ

У Києві в ніч проти 20 червня лунали вибухи під час повітряної тривоги, працювало ППО.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що сили протиповітряної оборони знищили в повітряному просторі навколо Києва майже два десятки ворожих цілей. Цього разу ворог застосував БПЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси «Shahed». Інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

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Вибухи у Львові та Запоріжжі

У ніч проти 20 червня повітряна тривога була оголошена на території Львівської області. Незабаром на Львівщині пролунала низка вибухів. За попередньою інформацією, це - робота ППО.

Попередньо у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби. Про це повідомила Львівська ОВА.

Також звуки вибухів у Запоріжжі жителі чули після першої години ночі, у сигнали про повітряну тривогу в регіоні почали звучати ще ввечері в понеділок.

Тим часом у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про загрозу ворожих атак із застосуванням балістичного озброєння в областях, де оголошено тривоги. Перед цим повідомлялося також про небезпеку ударів дронами на кшталт «Шахед».

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Пізніше стало відомо, що російські війська цієї ночі завдали удару по Запоріжжю та передмістям, цілями стали комунікації, сільськогосподарська техніка, а також популярне місце відпочинку.

Данія збільшить військову допомогу Україні

Уряд Данії домовився збільшити військову підтримку України в межах Фонду України на загальну суму 21,9 млрд данських крон (3,2 млрд доларів) у 2023-2028 роках. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Данії.

Данські партії прагнуть до того, щоб Копенгаген продовжував залишатися в числі найбільш значних донорів для України стосовно розмірів країн, і виникне потреба в подальшій значній військовій підтримці України у 2023 році та в наступні роки.

Кошти для Фонду України будуть розподілені таким чином, що Данія зможе підтримати Україну додатковими 7,5 млрд данських крон у 2023 році, 10,4 млрд данських крон у 2024 році та 1 млрд данських крон щорічно у 2025-2028 роках.

Суттєве збільшення підтримки України означає, що у 2023 і 2024 роках Данія виділила кошти для досягнення мети НАТО з витрачання 2% ВВП на оборону і безпеку.

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Кулеба розкрив політичні мотиви вивезення українських полонених до Угорщини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українських військовополонених вивезли із Росії в Угорщину в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це він заявив в етері телемарафону 19 червня.

«Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини», – сказав Кулеба.

Він додав, що за неофіційною інформацією, залученими до «таємної операції» з вивезення українських військовополонених із Росії «були інші гравці, не лише з Угорщини».

Очільник МЗС України також розповів, що вивезені до Угорщини українці перебувають під контролем, навіть зустрічі з родичами вони мають «вкрай дозовані».

«Консула, посла не пускають до них попри наші наполегливі вимоги. І ми зараз залучаємо всі важелі для того, щоб отримати доступ до наших громадян і повернути їх додому», – додав Кулеба.

У центрі Москви спалахнула сильна пожежа

У РФ у Москві сталася пожежа біля станції метро «Новослобідська», розташованої в центрі міста. Пожежа сталася у будівлі, яка зводиться – спалахнув пінопласт. Про це повідомляють росЗМІ.

«Займання спостерігають очевидці неподалік метро Новослобідська на Новосутівській вулиці. Загоряння сталося в будівлі, що будується на цокольному поверсі. Горить теплоізолятор. Екстрені служби розпочали гасіння пожежі», – йдеться в повідомленні.

В місцевих телеграм-каналах повідомляють, що на першому поверсі будівлі зберігався пінопласт та утеплювач – вони зайнялися. В екстрених службах повідомили про порятунок 6 людей. Їх евакуювали автодрабинами. Інформації про постраждалих на цей час не надходило.

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До слова, триває 482-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.