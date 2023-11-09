Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США пролунав потужний вибух на хімічному заводі (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У США пролунав потужний вибух на хімічному заводі (відео)
Вибух та пожежа сталися на заводі компанії Sound Resource Solutions
фото: скріншот

Унаслідок вибуху постраждав один співробітник заводу

8 листопада, у США, в штаті Техас, пролунав вибух на хімічному заводі. Після цього почалася сильна пожежа. Про це повідомляє NBC News.

Вибух та пожежа сталися на заводі компанії Sound Resource Solutions, який виробляє розчинники для клею та рідини для зняття фарби. На території підприємства зберігаються хімічні речовини, які мають гостру токсичність, а також здатні викликати серйозне пошкодження або подразнення очей, корозію або подразнення шкіри.

Президент компанії Джефф Харфілд розповів, що внаслідок інциденту постраждав один співробітник заводу. Йому надали медичну допомогу через незначні опіки. Компанія має 40 співробітників, і всі, крім постраждалого працівника, перебувають вдома і в безпеці.

«Перші рятувальники виконали дивовижну роботу. Вони були дуже обережні. Вони піклуються, щоб всі були в безпеці», – зазначив директор.

Через пожежу рятувальникам довелося евакуювати місцеву школу та оголосити про небезпеку в радіусі понад 1 кілометра від заводу. Також було перекрито шосе.

Управління з надзвичайних ситуацій округу Полк повідомило, що шлейф диму від вибуху прямує у бік району Лівінгстон, і рекомендувало місцевим жителям негайно вимкнути системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря у будинках та на підприємствах.

Вплив хімічної речовини, яка перебуває у повітрі, невідомий.

Нагадаємо, у Туреччині у місті Текірдаг спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі. Сталося кілька вибухів під час пожежі, обійшлося без постраждалих та загиблих.

Теги: повітря рятувальники вибух пожежа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
13 жовтня, 04:54
У російському Брянську пролунав сильний вибух
Вибух у Брянську, великі втрати росіян під Авдіївкою: головне за ніч
13 жовтня, 07:13
Найближчої ночі та завтра вранці можливі заморозки, повітря прогріється лише до +1+6 градусів.
В Україну йде антициклон Verena: очікується перше різке похолодання
16 жовтня, 15:08
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
23 жовтня, 04:55
Над ранком у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку на проспекті Червоної Калини, 73 трапилась пожежа
Смертельна пожежа у Львові: відомо про одного загиблого
23 жовтня, 10:31
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
25 жовтня, 04:30
На Хмельниччині було чутно вибухи
На Хмельниччині було чутно вибухи
1 листопада, 03:22
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА
На Київщині працює ППО
22 жовтня, 22:26
В Одеському національному художньому музеї пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло
Удар по Одесі: влада повідомила про наслідки
6 листопада, 01:25

Соціум

Партизани розвідали новий ракетний завод у Москві (фото)
Партизани розвідали новий ракетний завод у Москві (фото)
У США пролунав потужний вибух на хімічному заводі (відео)
У США пролунав потужний вибух на хімічному заводі (відео)
Чехія подовжила навчання українських військових до кінця 2024 року
Чехія подовжила навчання українських військових до кінця 2024 року
ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю
ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю
2023 рік може стати найтеплішим за останні 125 тисяч років
2023 рік може стати найтеплішим за останні 125 тисяч років
Путін помилував росіянина, який жорстоко зґвалтував та вбив 23-річну дівчину
Путін помилував росіянина, який жорстоко зґвалтував та вбив 23-річну дівчину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9134
Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент
8795
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі
5927
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
4914
Кремль хоче відправити на фронт українських військовополонених – ISW
4116
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години
3621
Синоптикиня попередила українців про небезпеку 9 листопада

Новини

За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 04:50
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Вчора, 20:21
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту