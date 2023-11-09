У США пролунав потужний вибух на хімічному заводі (відео)

Унаслідок вибуху постраждав один співробітник заводу

8 листопада, у США, в штаті Техас, пролунав вибух на хімічному заводі. Після цього почалася сильна пожежа. Про це повідомляє NBC News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибух та пожежа сталися на заводі компанії Sound Resource Solutions, який виробляє розчинники для клею та рідини для зняття фарби. На території підприємства зберігаються хімічні речовини, які мають гостру токсичність, а також здатні викликати серйозне пошкодження або подразнення очей, корозію або подразнення шкіри.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент компанії Джефф Харфілд розповів, що внаслідок інциденту постраждав один співробітник заводу. Йому надали медичну допомогу через незначні опіки. Компанія має 40 співробітників, і всі, крім постраждалого працівника, перебувають вдома і в безпеці.

«Перші рятувальники виконали дивовижну роботу. Вони були дуже обережні. Вони піклуються, щоб всі були в безпеці», – зазначив директор.

Через пожежу рятувальникам довелося евакуювати місцеву школу та оголосити про небезпеку в радіусі понад 1 кілометра від заводу. Також було перекрито шосе.

Управління з надзвичайних ситуацій округу Полк повідомило, що шлейф диму від вибуху прямує у бік району Лівінгстон, і рекомендувало місцевим жителям негайно вимкнути системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря у будинках та на підприємствах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вплив хімічної речовини, яка перебуває у повітрі, невідомий.

Нагадаємо, у Туреччині у місті Текірдаг спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі. Сталося кілька вибухів під час пожежі, обійшлося без постраждалих та загиблих.