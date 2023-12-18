На виборах у Сербії лідирує партія друга Путіна

Вучич очікує на переконливу перемогу правлячої партії

Згідно з опитуваннями громадської думки Ipsos та CeSID, правляча Сербська прогресивна партія (СНР) президента Олександра Вучича набирає 46,6% голосів. Ці прогнози ґрунтуються на частковому підрахунку вибірки виборчих дільниць.

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Опозиційному альянсу «Сербія проти насильства» пророкують друге місце з 23% голосів, а Соціалістична партія Сербія посідає третє місце з 6,9% голосів.

Президент країни Олександр Вучич, голосуючи на виборчій дільниці, заявив, що очікує на переконливу перемогу правлячої партії.

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Явка була такою ж, як на торішніх виборах, і склала близько 60%.

Вільна коаліція з п'ятнадцяти опозиційних груп об'єдналася, щоб кинути виклик партії Вучича, яка перебуває при владі вже понад десять років.

Більшість опозиції виступає за тісніші зв'язки з Європейським Союзом, а не з Росією.

До слова, президент Сербії образився на ЄС через підтримку України. Вучич висловив нерозуміння тим, що ЄС набагато швидше рухається в питанні надання членства Україні, ніж Сербії.

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Сербія подала заявку на членство в Євросоюзі у 2010 році й почала переговори у 2014-му. Нині вони загальмували насамперед через небажання Бєлграда нормалізувати відносини з частково визнаним Косовом.

Експосол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині Олександр Левченко зазначив, що Республіка Сербська – повністю проросійський анклав. І скоріш за все, саме через неї Москва буде діяти, намагаючись розпалити війну на Балканах.