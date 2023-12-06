Шмигаль анонсував зміни у процесі проходження ВЛК

За даними глави уряду, в Україні вже збільшили кількість військово-лікарських комісій на 50%

В Україні найближчим часом можуть цифровізувати висновок військово-лікарських комісій, що суттєво пришвидшить проходження процедури. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«У Мінцифри повідомили про план найближчим часом цифровізувати висновок ВЛК. Важливе рішення, яке допоможе отримувати інші послуги онлайн», – заявив прем'єр.

За даними Шмигаля, всі відповідальні вже отримали доручення. Він також повідомив, що дав завдання опрацювати пропозицію Мінсоцполітики щодо наявності соцпрацівників у медичних закладах для допомоги військовим з отриманням необхідних послуг.

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Загалом, за даними глави уряду, в Україні вже збільшили кількість ВЛК на 50%. До того ж більш ніж удвічі зросла пропускна спроможність гарнізонних ВЛК на базі цивільних медичних закладів.

«Впроваджено електронну чергу в усіх військових закладах охорони здоров’я, цифровізували документообіг у 90% військових частин. Продовжуємо розбудовувати безбар’єрне середовище - виділили на це необхідні кошти. Усі ці заходи вже дозволили зменшити тривалість проходження ВЛК утричі», – наголосив він.

Нагадаємо, пораненим військовим більше не потрібно після рішення ВЛК про відпустку або непридатність особисто везти документи до військової частини. Заклад здоров’я може надіслати їх через систему електронного документообігу.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України в кінці серпня поточного року внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.