Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Напад під час вечірки: у Мексиці загинуло 12 осіб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Напад під час вечірки: у Мексиці загинуло 12 осіб
Невідомі здійснили напад на готель, де проходила вечірка
фото з відкритих джерел

Під час нападу на вечірці було багато молоді

У Мексиці невідомі напали на готель, де в той час проходила вечірка. Про це пише El Universal.

Повідомляється, що за попередніми даними, напад стався приблизно о 2:00 ночі в готелі в мексиканському місті Сальватєрра. 

На готель вночі здійснила напад група невідомих. У цей час там проходила вечірка, де переважно була молодь.

Як повідомляє видання, у соцмережах було опубліковано фото з вечірки, де можна побачити понад 40 молодих людей. Поки що влада не надала подробиць про загальну кількість тих, хто перебував у готелі під час нападу.

Під час нападу було вбито 12 осіб, також 10 людей отримали поранення, вони перебувають у лікарні.

Про мотив нападу та затримання причетних наразі невідомо.

Нагадаємо, у центрі Парижа невідомий напав на перехожих. Одна людина загинула на місці, ще дві дістали поранення.

Як повідомлялося, у Єрусалимі невідомі вчинили стрілянину біля автобусної зупинки, що розташована недалеко від в'їзду в місто.

Теги: напад Мексика готель поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина має терміново готуватися до війни: аналітична записка
Німеччина має терміново готуватися до війни: аналітична записка
23 листопада, 08:48
У передмісті Вашингтона вибухнув будинок, коли поліція хотіла провести обшук
У передмісті Вашингтона вибухнув будинок, коли поліція хотіла провести обшук
5 грудня, 07:58
Актору Василю Кухарському щойно виповнилося 42 роки
Помер актор Василь Кухарський внаслідок тяжкого поранення на фронті
7 грудня, 22:51
Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви
Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)
6 грудня, 17:53
Пожежа внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини
Росіяни вдарили по підприємству на Херсонщині: є постраждалий
18 листопада, 15:05
Напад на журналіста Михайла Ткача
Відомий журналіст-розслідувач заявив про напад
18 листопада, 19:42
Дубінський перебуватиме в СІЗО до 12 січня
Дубінський заявив про напад у СІЗО
2 грудня, 14:59
Унаслідок теракту постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані
Депутат, який підірвав гранати у сільраді на Закарпатті, прийшов до тями: його допитують, – ЗМІ
16 грудня, 14:43
Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника
Теракт у сільраді на Закарпатті: СБУ повідомила нові подробиці
16 грудня, 18:39

Соціум

Напад під час вечірки: у Мексиці загинуло 12 осіб
Напад під час вечірки: у Мексиці загинуло 12 осіб
Кордон з Україною заблокують польські фермери з новими вимогами
Кордон з Україною заблокують польські фермери з новими вимогами
У США автомобіль в'їхав у кортеж Байдена
У США автомобіль в'їхав у кортеж Байдена
Німецька митниця заявила, що вилучатиме деякі товари з посилок із Росії
Німецька митниця заявила, що вилучатиме деякі товари з посилок із Росії
Фінляндія повідомила, як змінилася ситуація на кордоні з РФ після його закриття
Фінляндія повідомила, як змінилася ситуація на кордоні з РФ після його закриття
Ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу
Ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Шкатулка з доларами для Найєма. НАБУ засекретило справу нардепа Сергія Лабазюка
13K
Залужний перейшов у контрнаступ: Безугла довела головнокомандувача
11K
Народний депутат від «Слуги народу» повідомив про смерть маленького сина
7131
У кабінеті Залужного знайшли «прослушку» – ЗМІ
6173
Російський дворазовий олімпійський чемпіон Рилов відмовився їхати у Париж на умовах МОК
5114
Україна пішла на поступки Австрії заради 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ – Reuters

Новини

Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Сьогодні, 03:58
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок
Вчора, 10:33
Аварія на Львівщині, вибухи в Кропивницькому: головне за ніч
Вчора, 06:25
Дощ та мокрий сніг у низці областей: прогноз погоди на 17 грудня
Вчора, 03:54
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:15

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua