Напад під час вечірки: у Мексиці загинуло 12 осіб

Під час нападу на вечірці було багато молоді

У Мексиці невідомі напали на готель, де в той час проходила вечірка. Про це пише El Universal.

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Повідомляється, що за попередніми даними, напад стався приблизно о 2:00 ночі в готелі в мексиканському місті Сальватєрра.

На готель вночі здійснила напад група невідомих. У цей час там проходила вечірка, де переважно була молодь.

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Як повідомляє видання, у соцмережах було опубліковано фото з вечірки, де можна побачити понад 40 молодих людей. Поки що влада не надала подробиць про загальну кількість тих, хто перебував у готелі під час нападу.

Під час нападу було вбито 12 осіб, також 10 людей отримали поранення, вони перебувають у лікарні.

Про мотив нападу та затримання причетних наразі невідомо.

Нагадаємо, у центрі Парижа невідомий напав на перехожих. Одна людина загинула на місці, ще дві дістали поранення.

Як повідомлялося, у Єрусалимі невідомі вчинили стрілянину біля автобусної зупинки, що розташована недалеко від в'їзду в місто.