Зеленський доручив з'ясувати причини вторинної детонації у Вишневому

Зеленський: Кабмін профінансує ліквідацію наслідків атаки у Вишневому

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Служби безпеки України та розвідки детального з'ясування обставин вторинної детонації, яка сталася у Вишневому після масованої російської атаки. Про це президент сказав у вечірньому зверненні, пише «Главком».

«Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторинну детонацію. Сьогодні від ночі фактично кожні пів години міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталось у Вишневому», – заявив глава держави.

Я очікую від СБУ і розвідки детального зʼясування того, що сталось у Вишневому - Зеленський



Про це президент України заявив в вечірньому зверненні. Володимир Зеленський зазначив, що в цьому населеному пункті на Київщині була важка ситуація через вторинну детонацію. pic.twitter.com/qT9rkb5UOI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 6, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

За словами президента, уряд також надасть фінансову підтримку громаді.

фото: ДСНС

«Кабінет Міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого: такі наслідки, що власних сил громади не вистачить», – повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що під час нічної атаки Росія випустила по Україні 68 ракет і понад 350 безпілотників різних типів, зокрема реактивні «Шахеди». За його словами, головною ціллю удару були Київ і Київська область.

«Зараз ще тривають роботи після російського удару. Жорстокий був удар – тільки ракет шістдесят вісім, багато балістики. Ще більш ніж 350 дронів різних типів, в тому числі реактивні «шахеди». Тактика росіян незмінна: якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні. Тільки цим масованим ударом росіяни убили 22 людини. Мої співчуття всім рідним і близьким. Станом на зараз ось такі дані. Ще майже 90 людей були поранені. Основною мішенню для Росії цього разу були Київ та область. Знов Путін «переміг» звичайні житлові будинки», – сказав Зеленський.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Одним із головних напрямків удару стали Київ і Київська область.

У столиці внаслідок обстрілу загинули 15 людей, десятки дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та транспортна інфраструктура. На Київщині через ворожий обстріл загинуло вісім людей, ще 48 постраждали. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ударів і пошук людей під завалами.