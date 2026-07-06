Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зеленський доручив з'ясувати причини вторинної детонації у Вишневому

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський доручив з'ясувати причини вторинної детонації у Вишневому
Зеленський повідомив про допомогу Вишневому та перевірку вибухів після атаки РФ
скриншот з відео

Зеленський: Кабмін профінансує ліквідацію наслідків атаки у Вишневому

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Служби безпеки України та розвідки детального з'ясування обставин вторинної детонації, яка сталася у Вишневому після масованої російської атаки. Про це президент сказав у вечірньому зверненні, пише «Главком».

«Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторинну детонацію. Сьогодні від ночі фактично кожні пів години міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталось у Вишневому», – заявив глава держави.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

За словами президента, уряд також надасть фінансову підтримку громаді.

Зеленський доручив з'ясувати причини вторинної детонації у Вишневому фото 1
фото: ДСНС

«Кабінет Міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого: такі наслідки, що власних сил громади не вистачить», – повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що під час нічної атаки Росія випустила по Україні 68 ракет і понад 350 безпілотників різних типів, зокрема реактивні «Шахеди». За його словами, головною ціллю удару були Київ і Київська область.

«Зараз ще тривають роботи після російського удару. Жорстокий був удар – тільки ракет шістдесят вісім, багато балістики. Ще більш ніж 350 дронів різних типів, в тому числі реактивні «шахеди». Тактика росіян незмінна: якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні. Тільки цим масованим ударом росіяни убили 22 людини. Мої співчуття всім рідним і близьким. Станом на зараз ось такі дані. Ще майже 90 людей були поранені. Основною мішенню для Росії цього разу були Київ та область. Знов Путін «переміг» звичайні житлові будинки», – сказав Зеленський.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Телеграм.
Зеленський доручив з'ясувати причини вторинної детонації у Вишневому фото 2
фото: ДСНС
Зеленський доручив з'ясувати причини вторинної детонації у Вишневому фото 3
фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Одним із головних напрямків удару стали Київ і Київська область.

У столиці внаслідок обстрілу загинули 15 людей, десятки дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та транспортна інфраструктура. На Київщині через ворожий обстріл загинуло вісім людей, ще 48 постраждали. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ударів і пошук людей під завалами.

Читайте також:

Теги: Кабмін обстріл Володимир Зеленський ракетна атака Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави вручив бойовий прапор 12-й бригаді десантних катерів Флотилії ВМС ЗСУ
Президент зустрівся з воїнами ВМС та відзначив їх держнагородами
4 липня, 19:42
Червень 2026 року став одним із найінтенсивніших місяців далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії
«40 днів бомбардувань Росії – мало». Російський економіст закликав Зеленського не зупинятися
4 липня, 13:37
Трамп заявив, що Україна «почувається досить непогано» у війні та натякнув на необхідність посилення тиску на Росію
Трамп заговорив про тиск на Путіна та став на бік Зеленського – Axios
27 червня, 20:53
19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла
Зізнання в Бухаресті. Зеленський пояснив, що спровокувало президента Навроцького до різких кроків
21 червня, 23:11
Глава України наголосив, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну
Зеленський поставив Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною
19 червня, 19:09
Президент наголосив, що Україна готує відповіді на російські атаки
«Рамштайн»: головні тези Зеленського
18 червня, 17:17
Літак Зеленського знову в Польщі
Літак Зеленського повернувся на базу до Польщі попри чутки про конфлікт через УПА
10 червня, 20:38
Зеленський подякував Естонії й особисто прем’єр-міністру за підтримку України
Зеленський нагородив прем'єра Естонії почесним орденом
9 червня, 17:30
Чарльз ІІІ прийняв президента України у Віндзорському палаці
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом
8 червня, 19:46

Новини

До 10 людей можуть залишатися під завалами будинку в Києві – ДСНС
До 10 людей можуть залишатися під завалами будинку в Києві – ДСНС
Зеленський доручив з'ясувати причини вторинної детонації у Вишневому
Зеленський доручив з'ясувати причини вторинної детонації у Вишневому
Російський удар по Вишневому: стали відомі масштаби руйнувань (фото, відео)
Російський удар по Вишневому: стали відомі масштаби руйнувань (фото, відео)
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів на Київщині після обстрілу
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів на Київщині після обстрілу
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності
У Києві затримано вірменина, якого понад 20 років шукав Інтерпол
У Києві затримано вірменина, якого понад 20 років шукав Інтерпол

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua