Суд заарештував керівників оборонного підприємства після трагедії у Вишневому

Гендиректор Микола Андріяш та його заступник Руслан Кучинський перебуватимуть під вартою 60 діб без права на заставу

Слідство вважає, що боєприпаси зберігалися з порушеннями поблизу житлової забудови

Суд узяв під варту генерального директора підприємства оборонного сектору та його заступника у справі про загибель людей у Вишневому Київської області. Посадовцям обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, ідеться про генерального директора підприємства Миколу Андріяша та його заступника Руслана Кучинського. Підприємство входить до структури «Укроборонпрому».

Посадовців підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. Їхні дії кваліфіковано за частинами 2 і 3 статті 367 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, на території підприємства зберігалася значна кількість боєприпасів. Для цього використовували приміщення, які не були пристосовані до зберігання такої продукції та не відповідали встановленим вимогам безпеки.

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Крім того, склади розташовувалися в безпосередній близькості до житлової забудови. Правоохоронці вважають, що керівники підприємства не забезпечили належних умов зберігання боєприпасів та не вжили необхідних заходів, які могли б запобігти небезпечним наслідкам.

Унаслідок детонації боєприпасів загинули люди, десятки осіб зазнали поранень. Також були пошкоджені житлові будинки, автомобілі, об'єкти інфраструктури та інше майно.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усі обставини трагедії, а також повне коло осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до загибелі людей і масштабних руйнувань.

У ніч проти 6 липня російські війська завдали ракетного удару, внаслідок якого було уражено склад боєприпасів у Вишневому. Після атаки розпочалася тривала вторинна детонація, яка спричинила масштабні руйнування житлової забудови.

За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, внаслідок трагедії загинули семеро людей, ще 29 дістали поранення. Понад 600 мешканців були евакуйовані, а зона руйнувань охопила близько 13 гектарів.

Офіс генерального прокурора також оприлюднив кадри знищених і пошкоджених будинків, вигорілої території та понівеченої інфраструктури.