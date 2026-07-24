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У Дубаї запустили програму винагород для залучення туристів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Дубаї запустили програму винагород для залучення туристів
Кожен резидент може отримати до трьох пакетів винагород загальною вартістю понад $2400
фото з відкритих джерел

Лише за перші 48 годин подали понад 10 тисяч заявок на участь

Влада Дубая запустила програму фінансових бонусів для мешканців, які приведуть у місто туристів, – так емірат намагається відновити туристичний потік після різкого спаду на тлі війни на Близькому Сході. Про це пише The Guardian, інформує «Главком».

Що пропонує програма A Dubai Invite

Департамент економіки та туризму Дубая запустив програму A Dubai Invite, у межах якої резиденти ОАЕ можуть отримати пакет пільг вартістю понад 3 тис. дирхамів – це понад $800, або близько €700 – якщо їхні друзі чи родичі приїдуть до емірату як туристи. До пакета входять безкоштовне проживання в готелях, знижки в ресторанах, квитки до туристичних атракцій та інші спеціальні пропозиції.

Запрошені гості мають бути нерезидентами ОАЕ, в'їхати до країни за туристичною візою та прибути до Дубая до 31 жовтня. Кожен мешканець емірату може отримати до трьох пакетів винагород, а скористатися ними можна до кінця року.

Чому туристична галузь Дубая опинилася в кризі

За даними The Guardian, попри рекордні майже 20 млн туристів у 2025 році, цього року галузь переживає серйозну кризу через ескалацію війни між США, Ізраїлем та Іраном, яка охопила регіон Перської затоки. Після іранських ракетних і безпілотних атак у лютому, під час яких постраждали міжнародний аеропорт Дубая та відомі готелі, місто втратило репутацію безпечного напрямку.

Через це значно скоротилася кількість міжнародних рейсів, а готелі зазнали суттєвих втрат – деякі заклади тимчасово зачинилися або перенесли на цей період масштабні реконструкції. Паралельно з державною програмою й сам туристичний бізнес почав стимулювати попит: частина готелів пропонує знижки до 45%, безкоштовні ночі проживання та інші акції для гостей.

Ініціатива вже викликала значний інтерес – за інформацією місцевих ЗМІ, лише за перші 48 годин після запуску програми подали понад 10 тис. заявок на участь.

Нагадаємо, падіння туристичного потоку через нестабільність на Близькому Сході відчуває не лише Дубай: цього літа з подібними труднощами зіткнулася і турецька Анталія – готелі там знижують ціни, проте це поки не рятує ситуацію з відпочивальниками. 

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Теги: бізнес відпочинок аеропорт Анталія ОАЕ місто

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