Британський школяр знайшов скам’янілість тварини віком близько 1,8 млн років (фото)

Тварина, якій належали знайдені скамʼянілості, жила 2 млн років тому

У Великій Британії 11-річний Чарлі Орчард-Лайл натрапив на незвичну знахідку. Школяр виявив скамʼянілість віком близько 1,8 млн років. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

Чарлі Орчард-Лайл гуляв на пляжі Іст-Лейн у селі Баудсі, що в графстві Саффолк, разом зі своєю родиною. У піску він помітив незвичний камінь та підняв його. «Ми йшли й побачили щось біля хвиль. Це мало бути щось дуже незвичне, бо привернуло увагу нас обох – ми зрозуміли, що це щось інше», – розповіла мати хлопчика Елеонора.

Врешті фахівцям вдалося зʼясувати, що саме знайшов Чарлі. За словами професора палеонтології Адріана Лістера з Музею природознавства в Лондоні, каменем виявився верхній лівий корінний зуб Anancus avernensis – це вимерлий вид родича африканського саванного слона. Як відомо, ці тварини жили ще 2 млн років тому.

Британський школяр знайшов зуб слона віком близько 1,8 млн років фото: Swns

Зуб нагадав хлопчику камінь, адже його ширина становить близько 10 см. До того ж емаль знайденого зуба добре збереглася. На думку вчених, зуб міг потрапити на пляж зі скель Ред-Крег, що є геологічним утворенням, яке містить багато скам’янілостей. Ці скелі простягаються вздовж східного узбережжя Англії.

Африканський саванний слон є родичем вимерлого Anancus arvernensis, якому належав знайдений зуб фото: stock.adobe.com

За словами матері школяра, її син за декілька хвилин до того, як знайти зуб тварини, розповідав про своє захоплення слонами. «Мій син Чарлі говорив, як сильно він любить слонів. Не можу повірити, що можна знайти щось настільки давнє, що існувало 1,8 млн років тому, а потім це просто виносить на пляж», – розповіла жінка.

Нагадаємо, у США 12-річний школяр зробив неочікуване відкриття, коли випадково натрапив на скам’янілості віком 80 млн років. Під час екологічної екскурсії на півночі Канзасу (США) Корбін Буллард знайшов стародавні кістки. Учень спочатку помітив у землі сім або вісім великих хребців, які виступали зі скелі.