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Росія впаде через вісім місяців. Радник Банкової здивував прогнозом

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія впаде через вісім місяців. Радник Банкової здивував прогнозом
Подоляк: Треба жорсткіше відноситись до участі Росії у глобальній фінансовій системі та у глобальній енергетичній системі
фото з відкритих джерел

Подоляк відразу зауважив, що його сценарій можливий лише за однієї умови

Російська Федерація впаде протягом восьми місяців, якщо наростити удари по її території, а також посилити на неї міжнародний тиск. Про це в інтервʼю «РБК-Україна» розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, треба жорсткіше відноситись до участі Росії у глобальній фінансовій системі та у глобальній енергетичній системі.

Так, посилення виснаженості російської економіки та жорсткого відношення до країн, які допомагають країні-терористу обходити санкції, є суттєвим для ослаблення Росії, вважає радник. Однак, крім цього, треба також посилювати удари по території РФ. Останнє ж, як наслідок, спровокує панічні соціальні настрої серед росіян.

«От якщо буде суттєве руйнування економіки на території Росії й суттєве збільшення оцієї панічності в соціальних настроях, тоді це буде мати достатньо швидкі наслідки. І тоді, дивіться, паралельно шість-вісім місяців обнулення (російської – «Главком») економіки при трьох-чотирьох місяцях нарощування ударів в глибину РФ. І тоді ми цей рік можемо бачити зовсім інакше», – пояснив він.

До слова, Михайло Подоляк ще у 2023 році заявляв, що Україна не збирається затягувати війну, а тому планує завершити її вже цього року.

«Дуже коротко і дуже чітко. Перше, війна закінчиться у 2023 році. Протягом 2023 року. Це важливо, бо для нас затягування – дуже поганий сценарій», – сказав Подоляк. Також радник Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що час війни України з Росією, її тривалість і фінал визначаються волею та ресурсами.

Водночас професор та історик Ярослав Грицак в інтервʼю «Главкому» наголошував, що цього року війна не завершиться.

«На жаль, війна триватиме. Є питання, відповідь на яке ми не можемо знати. Який потенціал у Росії, зокрема економічний? Одні кажуть, що 2025 рік буде критичний для російської економіки: гіперінфляція, стагфляція. Інші це заперечують. Насправді, Росія має ще запас на 3-5 років. Але насправді, наскільки він довгий?» – наголосив історик.

До слова, президент США Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена

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Теги: Ярослав Грицак Михайло Подоляк радник президент Україна Дональд Трамп війна санкції росія

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