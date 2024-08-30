США замовили ракети Javelin на $1,3 млрд: частину отримає Україна

Американська армія уклала найбільший однорічний контракт на виробництво Javelin

Армія США замовила ракети Javelin на суму $1,3 млрд, що є найбільшим однорічним контрактом на виробництво Javelin на сьогодні. Про це пише «Голос Америки» з посиланням на підприємство виробників.

Американська армія уклала контракт на 2024 фінансовий рік на виробництво ракет Javelin з Javelin Joint Venture. Зазначається, що наразі це найбільший однорічний контракт на виробництво цих ракет.

Понад 4000 ракет Javelin виготовлені за цим контрактом відправляються в Україну для поповнення запасів.

Виробники, компанії Lockheed Martin та Raytheon повідомляють, що ця угода є частиною контракту на виробництво ракет Javelin та супутнього обладнання та послуг, який було укладено в травні 2023 року. Цей багаторічний контракт може сягнути $7,2 млрд на виробництво «невизначеної кількості» ракет між 2023 і 2026 роками.

Виробники повідомляють, що цей контракт передбачає закупівлю систем озброєння Javelin і підтримку виробництва для армії США. Згідно з повідомленням, планується збільшити виробництво Javelin All Up Round (AUR) до 3960 на рік до кінця 2026 року.

Нагадаємо, 23 серпня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає:

ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України;

обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від еволюціонуючої тактики Росії на полі бою;

боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають.

Пакет надано в межах повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб українських Сил оборони. Це означає, що її візьмуть зі складів Пентагону і зможуть доставити в Україну значно швидше.