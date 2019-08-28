Більше 70% киян проти втручання Зеленського у місцеве самоврядування



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Більшість киян висловилась проти ініціативи Зеленського звільнити Кличка Фото: apostrophe.ua

72% киян вважають, що президент не має права призначати на посаду голови КМДА іншу особистість, аніж обрали кияни на виборах міського голови

Більшість жителів Києва (72%) вважають, що президент України Володимир Зеленський не має політичного права призначати на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншу особу, ніж ту, кого обрали кияни на виборах міського голови. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

При цьому 17% респондентів - протилежної думки, ще 11% - не визначилися з відповіддю.

Згідно з результатами опитування, 37% опитаних киян вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку, 28% – у неправильному, 35% – не визначилися з цього питання. Стосовно ситуації у країні оцінки наступні: 36% киян вважають, що Україна йде у правильному напрямку, 23% – протилежної думки, 41% – не визначилися.

52% опитаних задоволені діяльністю президента Зеленського (не задоволені 17%), 33% – не визначилися. Діяльністю Київського міського голови Кличка задоволені 30% (не задоволені – 56%), Прем’єра-міністра Гройсмана задоволені – 25% (не задоволені – 57%), освітніх закладів столиці – 19% (55%), Київської міської ради – 16% (62%), комунальних служб та медичних закладів Києва – по 15% (72%).

39% вважають, що вибори міського голови Києва повинні відбутися якомога швидше, цього року, 7% – за дострокові вибори навесні, натомість 43% – за проведення їх у жовтні 2020, як заплановано.

43% вважають, що меру Кличку потрібно дати можливість допрацювати свій термін і змінити на іншого в результатів виборів, натомість 39% підтримують негайне переобрання мера Києва. Лише 8% – за те, щоб Кличка переобрали міським головою на наступну каденцію. Кожен десятий не визначився із відповіддю.

Опитування проводилося Соціологічною групою «Рейтинг» серед 1000 респондентів у Києві 20-27 серпня. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,1%.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.