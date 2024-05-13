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На Сумщині розпочалася евакуація ще з двох міст

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Сумщині розпочалася евакуація ще з двох міст
Відбувається не примусова, а завчасна добровільна евакуація
фото з відкритих джерел

Наразі в громадах триває оповіщення населення про евакуацію

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх підписав розпорядження про проведення евакуації цивільних з прикордонних Білопілля та Ворожби. Про це повідомляє Сумська ОВА.

«Ми маємо захищати своє населення. Це наша основна задача, яку мені поставив президент України Володимир Зеленський. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів», – сказав Артюх.

Наразі в громадах триває оповіщення населення про евакуацію.

Жителі Білопілля та Ворожби, особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад. Евакуйоване населення буде розміщено в місцях компактного проживання на території області.

Крім того, в області продовжується евакуація населення з прикордонних громад у межах п'ятикілометрової зони від кордону з РФ, яка розпочалась ще в липні 2023 року. Під евакуацію підпадають жителі 115 прикордонних населених пунктів у 15 громадах чотирьох районів області, які перебувають під постійним ворожим обстрілом.

Нагадаємо, у Сумській області ввели додаткові тимчасові обмеження особливого режиму в межах п’ятикілометрової зони від державного кордону України через російські обстріли.

На початку квітня у двох територіальних громадах на Сумщині було ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області.

Раніше повідомлялося, що через суттєве посилення обстрілів РФ по Сумській області планується примусова евакуація у Великописарівській та Середо-Будській громадах.

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Теги: евакуація Сумщина населення

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