Іранський депутат проговорився про передачу ракет Росії

Іранський депутат заявив, що частина бартеру з Москвою включає відправку ракет до РФ

Міноброни Ірану досі заперечує постачання

Іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Тегеран передав Росії балістичні ракети. Про це повідомляє Iran International.

Член парламентського комітету з національної безпеки та зовнішньої політики Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав військову допомогу Ірану Росії менш ніж за добу після того, як місія Ірану в ООН спростувала матеріал The Wall Street Journal про передачу Росії балістичних ракет малої дальності.

«Нам доводиться займатися бартером для задоволення наших потреб, включаючи імпорт сої та пшениці. Частина бартеру включає відправку ракет, а інша частина – відправлення військових безпілотників до Росії», – проговорився депутат в інтерв'ю Didban Iran.

На запитання, чи може відправка балістичних ракет до Росії призвести до подальших санкцій проти Ірану, чиновник відповів: «Гірше, ніж є, бути не може. Ми даємо ракети Хезболлі, ХАМАС, Хашд аш-Шаабі (шиїтське ополчення в Іраку, – ред.), то чому б не Росії?».

За словами депутата, Тегеран отримує долари за продаж зброї і обходить санкції через партнерство з Росією. Натомість Іран імпортує з Росії сою, кукурудзу та інші товари. Чиновник порівняв співпрацю Ірану з РФ із допомогою країн НАТО Україні.

Водночас міноборони Ірану й досі заперечує постачання ракет Росії.

Нагадаємо, США заявили, що Іран вже відправив Росії балістичні ракети малої дальності.

Раніше країни «Великої сімки» пообіцяли запровадити скоординовані санкції проти Ірану, якщо країна таки надішле ракети Росії для використання у війні проти України.

До слова, ще в лютому Reuters з посиланням на шість джерел заявив, що Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля». Але тоді відразу постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заперечило передачу росіянам балістичних ракет.

Уже у вересні європейські чиновники очікували, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ. Іран надав Росії сотні безпілотників, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту, вважають співрозмовники агенства, які говорили на умовах анонімності.