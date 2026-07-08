Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 9 липня 2026: традиції та молитва

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 9 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 9 липня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського

9 липня Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Це свято присвячене твердості віри, відданості християнському служінню та духовній мужності, а віряни звертаються до святого з молитвами про здоров'я, мир у родині, сімейне благополуччя й Божу допомогу в життєвих випробуваннях.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 9 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського

Яке релігійне свято відзначається 9 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Священномученик Панкратій, єпископ Тавроменійського (I століття) – одна з найвизначніших постатей раннього християнства, якого шанують як хрестителя Сицилії та учня апостола Петра.

Згідно з церковним переданням, майбутній святитель народився в Антіохії (сучасна Туреччина) за часів земного життя Ісуса Христа. У юності він разом із батьком здійснив паломництво до Єрусалима, де познайомився з апостолом Петром. Після смерті батьків Панкратій оселився в усамітненому місці для молитви, а згодом знову зустрівся з апостолом Петром, який привів його до апостола Павла.

Пізніше Панкратія висвятили на єпископа міста Тавроменій на острові Сицилія, де практично не було християн. За переказами, його служіння супроводжувалося великими дивами:

  • коли він приплив, на високому пагорбі сама собою зруйнувалася найбільша язичницька божниця;
  • лише за один місяць єпископ побудував у місті перший християнський храм;
  • коли на місто намагалися напасти язичники під проводом воєначальника Аквіліна, Панкратій вийшов їм назустріч із хрестом у руках. На нападників найшов такий жах, що вони почали в паніці тікати та знищувати одні одних. Вражені цим містяни масово прийняли хрещення. За короткий час майже весь Тавроменій став християнським.

Святитель Панкратій мирно та мудро керував своєю паствою багато років. Проте язичники, які затаїли злобу через занепад ідолопоклонства, підстерегли момент, коли єпископ залишився сам, зненацька напали на нього та закидали камінням.

Сьогодні мощі священномученика Панкратія зберігаються в Римі – у храмі, освяченому на його честь, а сам він вважається святим патроном і небесним покровителем італійського міста Таорміна.

Молитва дня

Віряни звертаються до святого Панкратія з молитвами про здоров'я, мир у родині, сімейне благополуччя та допомогу у складних життєвих обставинах.

О, святий угоднику Божий, священномученику Панкратію! Ти з юності Христа возлюбив і, дивлячись на Його пречисте лице, серце своє Йому віддав. Апостолами Петром і Павлом рукоположений, ти явився хрестителем землі Сицилійської та мудрим пастирем міста Тавроменія.

Споглянь із небесної слави на нас, що вшановують святу пам'ять твою, і вислухай щирі молитви наші. Упроси Всемилостивого Господа, якому ти вірно послужив аж до мученицької кончини, щоб дарував нам міцну віру, непохитну надію та щиру любов до ближніх.

Захисти нас своїм заступництвом від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих, від міжусобиць, хвороб та скорбот. Ублагай Господа, щоб зберіг будинки наші у мирі та добробуті, дітей наших — у благочесті, а нам усім дарував християнську кончину і Царство Небесне.

Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.

Якщо немає можливості прочитати велику молитву, можна промовити або заспівати короткий тропар:

І звичаями послідовником, і престолу намісником апостолів став ти, діло знайшов ти, богонатхненний, у видіннях сходження. Задля цього, слово істини виправляючи, і задля віри постраждав ти аж до крові, священномученику Панкратію. Моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народній традиції 9 липня отримало назви Ягідник і Чорничник, оскільки саме в цей період у лісах дозрівала чорниця.

Наші предки вважали її однією з найцінніших літніх ягід. Чорницю вживали свіжою, сушили на зиму, варили варення, готували морси, киселі та використовували в домашній кухні.

З народними віруваннями пов'язане й повір'я, що саме цього дня чорниця нібито має особливу силу. Вважалося, що чим більше ягід скуштувати 9 липня, тим більше здоров'я, удачі та добробуту принесе рік. Саме тому господині часто готували вареники, пироги та іншу випічку з чорницею.

Також за традицією в цей час починали збирати перший урожай огірків. За народним звичаєм, перший огірок нового врожаю мав скуштувати наймолодший член родини – це вважалося доброю прикметою для майбутнього врожаю.

З цим днем пов'язано чимало погодних прикмет, за якими наші предки намагалися передбачити майбутню погоду.

Вважалося:

  • якщо чорниця ще не достигла – осінь буде прохолодною;
  • жаби голосно квакають – очікується тепла погода, а якщо замовкли – можливе похолодання;
  • павук плете павутину біля оселі – до сухої та ясної погоди;
  • латаття чи лілії закрилися вдень – до дощу;
  • риба вистрибує з води – також до опадів.

Крім того, за великою кількістю чорниці люди намагалися передбачити майбутню зиму: багатий урожай ягід, за народними спостереженнями, віщував холодний зимовий сезон.

Що не можна робити

Церква закликає вірян незалежно від дати утримуватися від сварок, образ, заздрості, жадібності, лихослів'я та байдужості до ближніх.

У народній традиції існували й інші звичаї. Зокрема, 9 липня не радили:

  • позичати гроші;
  • розпочинати нові важливі справи;
  • сваритися з рідними, особливо з батьками.

Водночас день вважався сприятливим для переїзду, оскільки існувало повір'я, що життя на новому місці буде спокійним і благополучним.

Читайте також:

Теги: церква свята релігія православна церква традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 10 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 червня 2026: традиції та молитва
9 червня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 15 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 червня 2026: традиції та молитва
14 червня, 22:00
Зеленський заявив, що без дронів неможливо вже уявити сучасну війну
Україна вперше відзначає День Сил безпілотних систем. Зеленський звернувся до військових
11 червня, 10:11
21 червня – День літнього сонцестояння
День літнього сонцестояння 2026: коли настане найдовший день року та які традиції з ним пов'язані
19 червня, 21:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 червня, 00:00
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:00
День Військово-морських сил України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання
День Військово-морських сил України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання
5 липня, 07:00
Вишиванка залишається головною силою українців
День вишиванки може стати державним святом. Ініціативу ГО «Захист держави» підтримав Мінкульт
29 червня, 14:50
Яке релігійне свято відзначається 8 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 липня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 9 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 липня 2026: традиції та молитва
Україна запросила ізраїльську делегацію на вшанування трагедії Бабиного Яру
Україна запросила ізраїльську делегацію на вшанування трагедії Бабиного Яру
Посвідчення водія в Україні видаватимуть за новими правилами: що зміниться
Посвідчення водія в Україні видаватимуть за новими правилами: що зміниться
Синоптики попередили про зливи та град 9 липня: які області накриє негода
Синоптики попередили про зливи та град 9 липня: які області накриє негода
Синоптикиня попередила, коли повернеться спека в Україну
Синоптикиня попередила, коли повернеться спека в Україну
Прикордонники пояснили, як підозрювана у замаху на Єрмолаєва в’їхала в Україну
Прикордонники пояснили, як підозрювана у замаху на Єрмолаєва в’їхала в Україну

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
158K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
77K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
48K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Сьогодні, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Вчора, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua