Яке релігійне свято відзначається 9 липня 2026: традиції та молитва

Свята 9 липня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського

9 липня Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Це свято присвячене твердості віри, відданості християнському служінню та духовній мужності, а віряни звертаються до святого з молитвами про здоров'я, мир у родині, сімейне благополуччя й Божу допомогу в життєвих випробуваннях.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 9 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського

Священномученик Панкратій, єпископ Тавроменійського (I століття) – одна з найвизначніших постатей раннього християнства, якого шанують як хрестителя Сицилії та учня апостола Петра.

Згідно з церковним переданням, майбутній святитель народився в Антіохії (сучасна Туреччина) за часів земного життя Ісуса Христа. У юності він разом із батьком здійснив паломництво до Єрусалима, де познайомився з апостолом Петром. Після смерті батьків Панкратій оселився в усамітненому місці для молитви, а згодом знову зустрівся з апостолом Петром, який привів його до апостола Павла.

Пізніше Панкратія висвятили на єпископа міста Тавроменій на острові Сицилія, де практично не було християн. За переказами, його служіння супроводжувалося великими дивами:

коли він приплив, на високому пагорбі сама собою зруйнувалася найбільша язичницька божниця;

лише за один місяць єпископ побудував у місті перший християнський храм;

коли на місто намагалися напасти язичники під проводом воєначальника Аквіліна, Панкратій вийшов їм назустріч із хрестом у руках. На нападників найшов такий жах, що вони почали в паніці тікати та знищувати одні одних. Вражені цим містяни масово прийняли хрещення. За короткий час майже весь Тавроменій став християнським.

Святитель Панкратій мирно та мудро керував своєю паствою багато років. Проте язичники, які затаїли злобу через занепад ідолопоклонства, підстерегли момент, коли єпископ залишився сам, зненацька напали на нього та закидали камінням.

Сьогодні мощі священномученика Панкратія зберігаються в Римі – у храмі, освяченому на його честь, а сам він вважається святим патроном і небесним покровителем італійського міста Таорміна.

Молитва дня

Віряни звертаються до святого Панкратія з молитвами про здоров'я, мир у родині, сімейне благополуччя та допомогу у складних життєвих обставинах.

О, святий угоднику Божий, священномученику Панкратію! Ти з юності Христа возлюбив і, дивлячись на Його пречисте лице, серце своє Йому віддав. Апостолами Петром і Павлом рукоположений, ти явився хрестителем землі Сицилійської та мудрим пастирем міста Тавроменія. Споглянь із небесної слави на нас, що вшановують святу пам'ять твою, і вислухай щирі молитви наші. Упроси Всемилостивого Господа, якому ти вірно послужив аж до мученицької кончини, щоб дарував нам міцну віру, непохитну надію та щиру любов до ближніх. Захисти нас своїм заступництвом від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих, від міжусобиць, хвороб та скорбот. Ублагай Господа, щоб зберіг будинки наші у мирі та добробуті, дітей наших — у благочесті, а нам усім дарував християнську кончину і Царство Небесне. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Якщо немає можливості прочитати велику молитву, можна промовити або заспівати короткий тропар:

І звичаями послідовником, і престолу намісником апостолів став ти, діло знайшов ти, богонатхненний, у видіннях сходження. Задля цього, слово істини виправляючи, і задля віри постраждав ти аж до крові, священномученику Панкратію. Моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народній традиції 9 липня отримало назви Ягідник і Чорничник, оскільки саме в цей період у лісах дозрівала чорниця.

Наші предки вважали її однією з найцінніших літніх ягід. Чорницю вживали свіжою, сушили на зиму, варили варення, готували морси, киселі та використовували в домашній кухні.

З народними віруваннями пов'язане й повір'я, що саме цього дня чорниця нібито має особливу силу. Вважалося, що чим більше ягід скуштувати 9 липня, тим більше здоров'я, удачі та добробуту принесе рік. Саме тому господині часто готували вареники, пироги та іншу випічку з чорницею.

Також за традицією в цей час починали збирати перший урожай огірків. За народним звичаєм, перший огірок нового врожаю мав скуштувати наймолодший член родини – це вважалося доброю прикметою для майбутнього врожаю.

З цим днем пов'язано чимало погодних прикмет, за якими наші предки намагалися передбачити майбутню погоду.

Вважалося:

якщо чорниця ще не достигла – осінь буде прохолодною;

жаби голосно квакають – очікується тепла погода, а якщо замовкли – можливе похолодання;

павук плете павутину біля оселі – до сухої та ясної погоди;

латаття чи лілії закрилися вдень – до дощу;

риба вистрибує з води – також до опадів.

Крім того, за великою кількістю чорниці люди намагалися передбачити майбутню зиму: багатий урожай ягід, за народними спостереженнями, віщував холодний зимовий сезон.

Що не можна робити

Церква закликає вірян незалежно від дати утримуватися від сварок, образ, заздрості, жадібності, лихослів'я та байдужості до ближніх.

У народній традиції існували й інші звичаї. Зокрема, 9 липня не радили:

позичати гроші;

розпочинати нові важливі справи;

сваритися з рідними, особливо з батьками.

Водночас день вважався сприятливим для переїзду, оскільки існувало повір'я, що життя на новому місці буде спокійним і благополучним.