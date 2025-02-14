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Справа Крупи. ДБР заявляє, що вже понад 200 митників, податківців і прокурорів «різко одужали»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Справа Крупи. ДБР заявляє, що вже понад 200 митників, податківців і прокурорів «різко одужали»
Правоохоронні органи вже передали Міністерству охорони здоров’я понад 2000 справ про сумнівну інвалідність
Зображення створено за допомогою штучного інтелекту

Збитки від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця становлять близько 100-200 тис. грн на рік

Після перевірок правоохоронцями інвалідності позбулися понад 200 працівників митниці, податкової та прокуратури. Про це повідомила радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

«Я можу сказати, що на підставі перевірок і з’ясування всіх обставин, хто і як набував інвалідність, на сьогоднішній день понад 200 працівників державних установ позбавлені інвалідності повністю. Це працівники митниці, податкової, прокуратури, а також інших правоохоронних органів», – сказала вона.

Сапьян додала, що збитки від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця становлять близько 100-200 тис. грн на рік.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

Починаючи з 7 жовтня 2024 року, голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою у столичному СІЗО. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

Також головне слідче управління Національної поліції вилучає низку медико-експертних справ, у яких є інформація про оформлення групи інвалідності депутатами місцевих рад. Як з’ясував «Главком», починаючи з кінця січня 2025 року, один зі столичних судів задовольнив клопотання слідства і видав понад 20 ухвал про надання доступу до медичної документації депутатів.

У грудні повідомлялось, що правоохоронні органи вже передали Міністерству охорони здоров’я понад 2000 справ про сумнівну інвалідність. 

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Теги: ДБР корупція митниця прокуратура слідство

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