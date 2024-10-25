Екологи повідомили, яка якість повітря у столиці

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 25 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 25.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 9.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 16.3 мкг/м3;

діоксид азоту – 29 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 295 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 24.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 1.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.109 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 30.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 18.6 мкг/м3;

діоксид азоту – 25.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 1.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 306.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 30.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 5.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 39.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 11.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 23.3 мкг/м3;

діоксид азоту – 46.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 390.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 9.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 10.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.117 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 18.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15 мкг/м3;

діоксид азоту – 53.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 5.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 546.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – дані станом на 08:00 відсутні;

оксид азоту – 39.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.096 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 17.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 14.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 32.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 440.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 20 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 9.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 24.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 16.9 мкг/м3;

оксид вуглецю – 447.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 0.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 53.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 25.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 21 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 11.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15.8 мкг/м3;

озон – 21.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 457.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 1.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 43.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 1.4 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 26 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.096 мкЗв/год.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 жовтня, на Київщині очікується хмарна погода без опадів. Максимальна температура повітря вдень у столиці становитиме +13 °C.