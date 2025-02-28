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Кабміном пройшлася хвиля звільнень: що відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Кабміном пройшлася хвиля звільнень: що відомо
Кабмін звільнив трьох посадовців: двох заступників очільників міністерств та голову відомства
фото: Уніан

Звільнення відбулися у таких структурах як Мін’юст, Мінсоцполітики та Державна служба експортного контролю 

У Кабінеті міністрів України було звільнено декілька посадовців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Так, звільнення торкнулося Богатих Інни Володимирівни з посади заступника Міністра юстиції України. На посаді вона перебувала із березня 2024 року. До цього Інна Богатих очолювала департамент санкційної політики Мін’юсту.

Також було звільнено Кошеленка Костянтина Борисовича з посади заступника Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Він був призначений на цю посаду 29 грудня 2021 року. Як вказано на сайті Мінсоцполітики, Кошеленко був відповідальний за впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, розвиток онлайн-сервісів для громадян та інші цифрові проєкти міністерства.

І, звільнення торкнулося Павліченка Олександра Анатолійовича, який займав посаду голови Державної служби експортного контролю України з 5 березня 2020 року.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській адміністрації на тлі резонансної «земельної справи». Зокрема, зі своїх посад у Київській міській державній адміністрації будуть звільнені:

  • заступник голови КМДА Петро Оленич
  • заступник директора комунального підприємства «Спецжитлофонд»  Юрій Леонов
  • заступник керівника комунального підприємства «Київблагоустрій»  Олексій Мушта.

Також депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження.

До слова, Кабінет міністрів України призначив двох нових заступників міністра оборони. Ними стали генерал-лейтенант Євген Мойсюк та командир Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ Валерій Чуркін. За словами Умєрова, Мойсюк є одним із найдосвідченіших офіцерів української армії, бойовий командир. Його зона відповідальності – розвиток та генерація Сил оборони, включаючи мобілізаційні процеси та підготовку воїнів.

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Теги: кадрові зміни звільнення Кабмін

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