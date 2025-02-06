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За лаштунками інавгурації Трампа. Український журналіст презентував авторський відеопроєкт

Дарія Демяник
glavcom.ua
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За лаштунками інавгурації Трампа. Український журналіст презентував авторський відеопроєкт
Інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа стала однією з найочікуваніших подій року
фото: Reuters

Репортер, який торік увійшов до топ-5 воєнних блогерів України, мав змогу побачити подію світового значення зсередини

Український журналіст Роман Бочкала, який відвідав інавгурацію 47-го президента США Дональда Трампа, поділився ексклюзивними подробицями у своєму новому авторському відеопроєкті на каналі Bochkala Live.

У Вашингтоні репортер, який торік увійшов до топ-5 воєнних блогерів України, мав змогу побачити визначну подію зсередини. 

«За день до інавгурації Вашингтон засипало снігом, потім був град, дощ, все, крім сонця. Власне кажучи, і на цих, на цих перегонах передвиборчих теж було все. Вони були такі ж аномальні, як сьогоднішня погода. Але мене цікавить найголовніше питання: що це означає для України?» – зауважує автор проєкту. 

Роман Бочкала відвідав усі урочисті заходи, включно з молитовним сніданком та інавгураційним балом. За його словами, візит у Вашингтон став чудовою нагодою оцінити ставлення американського політичного істеблішменту до України та зрозуміти, яких змін очікувати у двосторонніх відносинах.

Традиційний молитовний сніданок відбувся перед інавгурацією, подія зібрала представників світової політичної та релігійної еліти. Як зазначає Бочкала, у ході заходу Україну згадали двічі, причому в позитивному ключі. Це є важливим сигналом, який засвідчує: Україна продовжує залишатися в центрі уваги американських політиків.

Окрему увагу журналіст приділив традиційному балу після інавгурації, на якому зібралися найближчі прихильники Трампа. Саме тут можна було побачити тих, хто формуватиме нову політичну стратегію Сполучених Штатів.

Роман Бочкала вважає, що республіканці мислять дуже прагматично: їм важливо розуміти, що вони отримують у відповідь на підтримку.

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Теги: інавгурація Дональд Трамп США Вашингтон журналіст Україна

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