Заворушення у Вашингтоні: світова спільнота шокована штурмом Капітолію

Прихильники Трампа прорвалися в будівлю Капітолію з метою перешкодити процедурі затвердження перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах

Дипломати і політики низки країн висловили занепокоєння через події у Вашингтоні

Глава МЗС Євросоюзу Жозеп Боррель назвав заворушення у Вашингтоні «атакою на демократію США і верховенство права».

«В очах усього світу американська демократія сьогодні опинилася в облозі. Це безпрецедентна атака на демократію, інститути США і верховенство закону», – написав Боррель в Twitter.

Він підкреслив, що результати президентських виборів в США повинні дотримуватися.

Також глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав поважати вибір американського народу.

«Насильство проти американських інститутів – серйозне посягання на демократію. Я це засуджую. Необхідно поважати волю і голос американського народу», – написав Ле Дріан на своїй сторінці в Twitter.

А прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав сутички біля Капітолію «ганебним» і закликав до мирної передачі влади в США.

«Ганебні сцени в Конгресі США. США захищають демократію в усьому світі, і зараз життєво необхідна мирна і впорядкована передача влади», – написав британський прем'єр в Twitter.

Глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що країна шокована ситуацією в Вашингтоні, додавши, що мирна передача влади має фундаментальне значення для демократії.

«Канада вкрай шокована ситуацією в Вашингтоні. Мирна передача влади має фундаментальне значення для демократії - так повинно бути і далі, і так і буде. Ми уважно стежимо за розвитком подій, наші думки з американським народом», – написав Шампань в Twitter.

Очільник МЗС України висловив стурбованість у зв'язку з подіями в Вашингтоні і закликав «якомога швидше відновити верховенство права».

Як відомо, силовики зачистили будівлю Капітолію від прихильників чинного президента Дональда Трампа.

Конгрес готується незабаром назвати нового президента США.

Напередодні під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео). Згодом стало відомо, що жінка, яку поранили в шию в будівлі Конгресі США, померла.

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.