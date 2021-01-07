З Сенату США врятували бюлетені, які підтверджують перемогу Байдена

Сенатор Мерклі наголосив, що була реальна загроза втрати документів

Зібрані в усіх штатах бюлетені, які засвідчують результати виборів президента США, не постраждали під час нападу демонстрантів на будівлю парламенту.

Сенатор Джефф Меркл навів у Twitter доказ своїх слів – фото контейнерів з бюлетенями.

Мерклі наголосив, що була реальна загроза втрати цих документів.

«Бюлетені колегії виборників врятовані з поверху (Капітолію, ред), де розташований Сенат. Якби професійні співробітники секретаріату Сенату не захопили їх з собою, нападники би їх спалили», – вважає сенатор.

До моменту припинення роботи через штурм Капітолію прихильниками Трампа Конгрес встиг затвердити голоси лише двох штатів – дев’ять голосів виборників від Алабами та три – від Аляски. Усі ці 12 голосів були віддані за Дональда Трампа. Загалом має бути затверджено 538 голосів виборників.

Зазначимо, близько опівночі за київським часом керівництво американського Конгресу евакуювали з Капітолію на військову базу. Тоді ж зал Сенату очистили від прихильників президента Дональда Трампа. Згодом силовики зачистили будівлю Капітолію.

Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео). Згодом стало відомо, що жінка, яку поранили в шию в будівлі Конгресі США, померла.

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Глава МЗС України заявив, що відновлення демократичних процедур в США важливе не лише для Штатів, а й для усього світу, зокрема для України.

Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.