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Міноборони Південної Кореї пояснило, чим займатиметься група спостерігачів в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони Південної Кореї пояснило, чим займатиметься група спостерігачів в Україні
Сеул не розглядає відправку військ в Україну
фото з відкритих джерел

Південнокорейські групи спостерігачів аналізуватимуть тенденції сучасної війни та різні її аспекти

Направлення групи спостерігачів або аналітиків в Україну є очевидним завданням південнокорейських військових, яким необхідно вивчати тенденції сучасної війни. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон після зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном у Вашингтоні, повідомляє Yonhap.

«За всю історію багатьох різних воєн, включаючи війну в Іраку, ми неодноразово надсилали групи моніторингу й аналізу досвіду бойових дій у воюючі країни. Це набуває особливого значення зараз, коли ми підтвердили передислокацію північнокорейських військ у Росію, бо дозволить нашим аналітикам дізнатися про пересування і тактику дій північнокорейських військ. Тож якщо таку команду не направляти в Україну, це означатиме невиконання обов’язків», – сказав Кім.

За словами посадовця, групи спостерігачів аналізують тенденції сучасної війни та різні її аспекти. Натомість Сеул не розглядає відправку військ в Україну у відповідь на направлення Пхеньяном своєї армії для допомоги Росії у війні.

«Направлення моніторингової або аналітичної групи безперечно необхідно для нашої армії та уряду для врахування при підготовці до певної надзвичайної ситуації, яка може виникнути в майбутньому», – зазначив Кім.

Як зазначив міністр, у ситуації швидкого поглиблення військової співпраці між КНДР і Росією, уряд Південної Кореї надаватиме допомогу Україні поетапно в межах своїх можливостей. «Під «поетапно» я маю на увазі те, що ми будемо враховувати розвиток подій у війні в Україні та нашу солідарність із міжнародним співтовариством», – пояснив глава корейського Міноборони.

Нагадаємо, південнокорейська президентська адміністрація повідомила про наміри відрядити в Україну групу для відстежування північнокорейських військ. Вона ймовірно складатиметься з представників розвідувальних служб та фахівців, які спеціалізуються на Північній Кореї, а також військових.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

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Теги: Південна Корея Північна Корея війна Міноборони

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