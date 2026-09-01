Україна запросила у ЄС мільярди на ракети для Patriot

Київ хоче спрямувати понад €2 млрд на американські перехоплювачі, однак для такої закупівлі Євросоюзу доведеться погодити виняток

Україна офіційно звернулася до Європейської комісії із запитом на виділення понад €2 млрд для закупівлі ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot. Гроші Київ хоче отримати з кредиту Європейського Союзу обсягом €90 млрд, розрахованого на 2026–2027 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DPA.

Запит на ракети для Patriot є одним із ключових пунктів українського плану посилення протиповітряної оборони. Перехоплювачі необхідні передусім для захисту українських міст та критичної інфраструктури від російських балістичних ракет.

За даними джерел, обізнаних із перебігом переговорів, Україна вже передала Єврокомісії перелік озброєння, яке хоче придбати за решту €6 млрд з оборонної частини кредиту. Значну частину цих грошей планують спрямувати на безпілотники українського та європейського виробництва.

Окремо Київ запросив понад €2 млрд на ракети-перехоплювачі для Patriot. Однак саме з цією закупівлею виникла проблема. Умови кредиту ЄС передбачають пріоритет для оборонної продукції, виготовленої в Україні, Євросоюзі та низці країн-партнерів. Винятки можливі у випадках термінової оперативної потреби, коли необхідне озброєння неможливо отримати в потрібній кількості та у визначені строки. Раніше Єврокомісія вже застосувала такий механізм для закупівлі безпілотників.

Оскільки необхідні Україні ракети для Patriot є американською зброєю, використання коштів кредиту на їх придбання потребуватиме окремого рішення. Європейська комісія має погодити відповідний виняток.

Водночас Київ намагається отримати додаткові ракети безпосередньо із запасів європейських партнерів. Питання обговорювали під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії, однак конкретних нових зобов'язань про передачу перехоплювачів за її підсумками не оголосили.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас закликала європейські країни переглянути власні запаси та передати Україні ракети-перехоплювачі, термін зберігання яких незабаром спливає.