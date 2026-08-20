Кислиця пояснив, чому Путін не хоче мирних переговорів

Кислиця пояснив, чому взимку Путін ще менше хотітиме переговорів

У Кремлі розраховують на наступну зиму та сподіваються, що українці не зможуть витримати цей період

Російський диктатор Володимир Путін наразі не має бажання сідати за стіл мирних переговорів, а після початку зими його мотивація до дипломатичного врегулювання може стати ще меншою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю першого заступника керівника Офісу президента України Сергія Кислиці.

За словами Кислиці, логіка російського диктатора полягає у розрахунку на те, що наступна зима послабить Україну та її здатність протистояти російській агресії.

«У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і до її кінця, тобто до середини березня, у нього буде ще менше мотивації», – сказав Кислиця.

Перший заступник керівника Офісу президента пояснив, що Путін вважатиме українців недостатньо сильною нацією, щоб пережити наступну зиму. Саме тому, за його словами, російський диктатор може не бачити сенсу в переговорах упродовж цього періоду.

Водночас Україна продовжує розглядати дипломатичні механізми завершення війни. Кислиця наголосив, що Київ має демонструвати готовність до переговорного процесу незалежно від позиції Москви.

«Дипломатія має працювати за будь-яких обставин, тому що наші опоненти й вороги намагаються насадити в різних столицях світу думку, що саме українці не хочуть покласти край війні й прагнуть ескалації», – заявив Кислиця.

За його словами, Україна продовжує доносити міжнародним партнерам свою готовність сідати за стіл переговорів, слухати американську сторону, розмовляти з росіянами та аргументувати, чому війна має завершитися.

Окремо Кислиця наголосив на важливості візиту до Києва переговорників президента США Дональда Трампа, який уже кілька разів відкладався.

Перший заступник керівника Офісу президента також звернув увагу на інтенсивність контактів між Україною та Сполученими Штатами протягом останніх місяців.

«Я вважаю, що останні 2,5 місяці були дуже активними, тому що у президента були дуже плідні розмови - як дистанційні, так і офлайн - із президентом Сполучених Штатів», – повідомив Кислиця.

За його оцінкою, відносини між Києвом і Вашингтоном упродовж літа вийшли на особливий рівень. «Атмосфера і рівень взаєморозуміння між Україною і США, принаймні як це формально виглядало, у період із червня по серпень були безпрецедентними», – заявив Кислиця.

Раніше, Кислиця розповідав про перебіг переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. За його словами, помічник президента РФ Володимир Мединський значну частину зустрічей присвячував історичним лекціям замість обговорення безпосереднього предмета переговорів.

Кислиця назвав поведінку російської делегації «аудіоспамом», зазначивши, що від представників РФ звучала велика кількість лекцій та наративів.