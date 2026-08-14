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Путін отримав несподіваного «союзника» у війні проти України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін отримав несподіваного «союзника» у війні проти України
Путін отримав перевагу у війні з Україною
фото: АР

Природний фактор одночасно створив проблеми для українського експорту та європейської енергетики

Аномальна спека та посуха в Європі ускладнили роботу альтернативних маршрутів, на які Україна стала більше покладатися через російські удари по портовій та транспортній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріал Newsweek.

Посуха та російські атаки посилили тиск на альтернативні маршрути України

Одним із ключових факторів став критично низький рівень води в Дунаї. Після початку повномасштабного вторгнення Росії річка стала одним з альтернативних маршрутів для експорту українського зерна в періоди, коли використання чорноморських портів було надто небезпечним.

Однак цього літа ситуація змінилася. У Румунії через падіння рівня води в Дунаї виникли серйозні перебої із судноплавством та виробництвом електроенергії. Таким чином, один із маршрутів, який допомагав Україні компенсувати проблеми з морським експортом, сам опинився під тиском несприятливих погодних умов.

Паралельно Росія посилила атаки на українські порти в районі Одеси. За даними, наведеними у публікації, лише протягом липня було зафіксовано 35 атак на судна у портах, ще 22 – на кораблі в морі та 67 ударів по портовій інфраструктурі.

Російські війська також атакували інфраструктуру, яка забезпечує роботу альтернативних транспортних шляхів. 9 серпня РФ завдала удару по мосту поблизу Маяків, який сполучає Одеську область із напрямками до Молдови та Румунії. В Інституті вивчення війни припустили, що метою атаки було порушення роботи сухопутного коридору, який використовується через проблеми з морським експортом.

Newsweek зазначає, що протягом війни Україна намагалася створювати резервні системи, які дозволяли державі та економіці працювати після російських ударів. Коли виникали проблеми з портами, використовувалися альтернативні експортні маршрути. Після знищення частини генерувальних потужностей Україна збільшила імпорт електроенергії з Європи.

Після блокування чорноморських портів українське зерно також почали перевозити залізницею, автомобільним транспортом, баржами та через дунайські порти Ізмаїл і Рені. Проте нинішня ситуація продемонструвала вразливість цієї системи: альтернативні шляхи одночасно залежать від погодних умов та залишаються під загрозою російських атак.

Наслідки посухи позначилися і на європейській енергетиці, від якої частково залежить Україна. Угорська АЕС «Пакш» через низький рівень Дунаю була змушена суттєво скоротити потужність. Румунія зіткнулася з аналогічною проблемою на АЕС «Чернаводе». 12 серпня оператор Nuclearelectrica попередив, що країна змушена зупинити останній працюючий реактор.

Екстремальна погода скорочує запас міцності України

У публікації також звернули увагу на те, як ситуацію з українським експортом оцінюють у Росії. 10 серпня керівник Центру міжнародного агробізнесу та продовольчої безпеки при Російській академії народного господарства Анатолій Тихонов опублікував через державне агентство ТАСС статтю. Він спрогнозував зростання попиту Європи на українське зерно, водночас припустивши скорочення експортних можливостей України. За оцінкою Newsweek, Росія прагне використати потенційний дефіцит продовольства у власних інтересах.

Додаткові проблеми спека та посуха створюють безпосередньо в Україні. У 2024 році в країні вигоріло близько 965 тис. га території – більш ніж удвічі більше, ніж на всій території Європейського Союзу. Високі температури та дефіцит вологи посилюють наслідки пожеж, які виникають через обстріли, тоді як мінування територій і зруйнована інфраструктура ускладнюють роботу рятувальників.

Росія протягом кількох років систематично атакує інфраструктуру, необхідну для функціонування України. Масштабна кампанія проти енергетичної системи розпочалася восени 2022 року, коли російські ракети били по генерувальних об'єктах і підстанціях. Згодом під ударами також опинилися газовидобуток, порти, залізниця та мости.

Автор Newsweek наголосив, що спека та посуха створюють додаткове навантаження на резервні можливості України саме тоді, коли російські атаки змушують країну дедалі більше від них залежати.

«Росія роками намагалася зменшити допустиму для України кількість проблем. Спекотніша, сухіша та більш пожежонебезпечна Європа може ще більше їх зменшити. Путін не може контролювати ці сили, але він усе ще може отримати з цього вигоду», – йдеться у публікації.

До слова, російські атаки на українські порти та судна в Чорному морі майже зупинили аграрний експорт у розпал збору врожаю. Через накопичення зерна сховища заповнюються, внутрішні ціни падають, а фермери втрачають кошти, необхідні для наступної посівної. 

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Теги: росія путін війна

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