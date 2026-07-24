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ЄС запровадив санкції проти грузинського НПЗ за переробку російської нафти

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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ЄС запровадив санкції проти грузинського НПЗ за переробку російської нафти
Обмеження вступлять в силу через 6 місяців
Фото: haqqin.az

У підприємства є шанс вийти з санкційного списку, якщо воно відмовиться від російських клієнтів

Європейський Союз запровадив заборону на проведення операцій із грузинським нафтопереробним заводом «Кулеві», розташованим на узбережжі Чорного моря. Це рішення ухвалено в межах 21-го пакета санкцій проти Росії за її повномасштабну війну проти України та стало першим випадком застосування обмежень проти великої грузинської компанії для припинення обходу санкцій за межами РФ, повідомляє «Главком».

Заборона на угоди та операції з підприємством, яким володіє компанія Black Sea Petroleum, набуде чинності через шість місяців. За даними дослідження Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), НПЗ «Кулеві», який розпочав роботу восени 2025 року, регулярно отримував партії російської сирої нафти від компанії «Русснефть».

Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що стурбоване включенням Кулеві до санкційного списку і вживає всіх заходів, щоб Грузія не використовувалася для обходу санкцій.

«Грузія як і раніше готова співпрацювати з інституціями Європейського Союзу та надавати їм усю необхідну інформацію», – цитує міністра Reuters.

Раніше цього місяця компанія BSP заявила, що з серпня-вересня припинить переробку російської нафти і замість цього буде закуповувати нафту з Туркменістану та Казахстану.

Високопоставлений чиновник ЄС зазначив, що переговори з «Кулеві» тривають і що нафтопереробний завод взяв на себе зобов’язання диверсифікувати постачання, відмовившись від російської нафти.

«Ми надамо їм певний кредит довіри, але хочемо переконатися... що вони виконають обіцяне, і тоді ми зможемо запропонувати Раді виключити їх зі списку», – сказав чиновник журналістам у Брюсселі.

Нафтопереробний завод «Кулеві» розпочав роботу в жовтні 2025 року з початковою потужністю переробки 1,2 мільйона метричних тонн (ммт) на рік. У першому півріччі цього року він переробив понад 650 000 тонн.

Дослідження аналітичного центру «Центр досліджень з питань енергетики та чистого повітря» (CREA) показало, що з жовтня минулого року по травень 2026 року в Кулеві надійшло шість партій російської сирої нафти. Протягом цього періоду Іспанія та Болгарія отримували поставки з «Кулеві».

Дослідження CREA показало, що з лютого 2023 року по лютий 2026 року ЄС та США отримали з порту Кулеві 1,46 млн тонн нафтопродуктів на суму 811 млн євро.

Як повідомляв "Главком", 23 липня Європейський Союз затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Нові обмеження спрямовані на фінансовий сектор, енергетику, військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та схеми обходу санкцій.

До нового пакета увійшли 218 нових санкцій, з яких 48 – проти фізичних осіб і 170 – проти юридичних.

 

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Теги: санкції завод Грузія Європейський Союз

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