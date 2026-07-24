Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЄС запровадив санкції проти російського генерала Дємурчієва

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
ЄС запровадив санкції проти російського генерала Дємурчієва
Роман Дємурчієв потрапив під санкції ЄС
фото з особистого архіву Дємурчієва

У рішенні Ради ЄС згадуються катування, страти та наруга над тілами українських військовополонених

Російський генерал-майор Роман Дємурчієв потрапив під санкції Європейського Союзу через причетність до тяжких порушень прав людини та воєнних злочинів в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний вісник ЄС за 23 липня та «Радіо Свобода».

У рішенні Ради ЄС зазначається, що Дємурчієв причетний до катувань і страт українських військовослужбовців, зокрема військовополонених, а також до наруги над тілами загиблих.

Наведені в санкційному рішенні епізоди раніше були задокументовані журналістами проєктів «Схеми» та «Система». У лютому цього року вони опублікували розслідування, засноване на десятках гігабайтів листування й голосових повідомлень Дємурчієва.

Зокрема, журналісти встановили ймовірну причетність генерала до вбивства українського військового, захопленого в полон на Запоріжжі, а також до страти кількох українських бійців саперними лопатками на Донеччині. Крім того, у розслідуванні йшлося про листування Дємурчієва, в якому він хизувався тортурами українських полонених і надсилав співрозмовникам фотографії відрізаних людських вух.

Після виходу розслідування журналісти передали зібрані матеріали українським правоохоронним органам для подальшого розслідування.

«Отже, Роман Дємурчієв є фізичною особою, яка підтримує або здійснює дії чи політику, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності чи безпеці в Україні», – йдеться у офіційній публікації Ради Європи щодо санкцій.

Нагадаємо, 14 липня Європейський Союз запровадив санкції проти 15 фізичних осіб та однієї установи, причетних до катувань, жорстокого поводження та інших порушень прав людини щодо українських військовополонених і цивільних. Як повідомляв «Главком», до санкційного списку, зокрема, потрапили посадовці колонії в Оленівці, співробітники російських пенітенціарних установ та СІЗО №2 у Таганрозі, де утримували українських бранців.

Читайте також:

Теги: санкції росіяни Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисна дамба на Дунаї в Ізмаїльському районі, стан якої потребує невідкладного ремонту
Ізмаїлу загрожує підтоплення: Кабмін виділив кошти на дамбу
17 липня, 05:58
Сенатор Ліндсі Грем
Смерть Ліндсі Грема. Що зміниться для України у Вашингтоні
13 липня, 08:31
Данія стала дев'ятою країною, яка долучилася до української ініціативи Drone Dea
Ще одна країна приєдналася до Drone Deal
7 липня, 21:14
Операція «Ашан» стала прикладом асиметричних дій, коли технології, розвідка та якісне планування дозволили суттєво послабити наступальний потенціал російської армії
Операція «Ашан» зірвала механізований наступ РФ на пів року: Федоров розкрив деталі
7 липня, 17:30
Європейці дедалі більше хочуть покладатися на себе в питаннях оборони
Politico: Європейці прагнуть оборонної автономії від США, але сумніваються у власній готовності
3 липня, 03:56
Зеленський приїхав у Дублін з нагоди початку головування Ірландії в ЄС
Зеленський пояснив, як конфлікт із Польщею вплине на вступ України до ЄС
1 липня, 20:48
Binance відкликала заявку на ліцензію та припинила роботу в частині ЄС
Найбільша криптобіржа світу припинила роботу на частині ринків ЄС: причина
26 червня, 12:12
Документ вважається прийнятим автоматично після закінчення 45-денного терміну
Тихо і без голосування: Румунія схвалила закон про об'єднання з Молдовою
24 червня, 22:40
Встановлено, що до організації та здійснення ракетного удару причетні представники вищого військового командування РФ
Удар по Кривому Рогу, що вбив вісьмох людей: названо причетних російських генералів
24 червня, 17:14

Соціум

ЄС запровадив санкції проти російського генерала Дємурчієва
ЄС запровадив санкції проти російського генерала Дємурчієва
Ураження «Авітека» може вдарити по ЗРК і крилатих ракетах Росії
Ураження «Авітека» може вдарити по ЗРК і крилатих ракетах Росії
Російська влада назвала число загиблих на заводі у Кірові
Російська влада назвала число загиблих на заводі у Кірові
Польське місто Лодзь поверне до життя унікальну річку
Польське місто Лодзь поверне до життя унікальну річку
У РФ правоохоронці затримали 19-річну дівчину за зйомку палаючого Wildberries
У РФ правоохоронці затримали 19-річну дівчину за зйомку палаючого Wildberries
Румунський F-16 вперше збив дрон, який порушив повітряний простір країни
Румунський F-16 вперше збив дрон, який порушив повітряний простір країни

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
102K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
86K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua