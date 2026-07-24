ЄС запровадив санкції проти російського генерала Дємурчієва

У рішенні Ради ЄС згадуються катування, страти та наруга над тілами українських військовополонених

Російський генерал-майор Роман Дємурчієв потрапив під санкції Європейського Союзу через причетність до тяжких порушень прав людини та воєнних злочинів в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний вісник ЄС за 23 липня та «Радіо Свобода».

У рішенні Ради ЄС зазначається, що Дємурчієв причетний до катувань і страт українських військовослужбовців, зокрема військовополонених, а також до наруги над тілами загиблих.

Наведені в санкційному рішенні епізоди раніше були задокументовані журналістами проєктів «Схеми» та «Система». У лютому цього року вони опублікували розслідування, засноване на десятках гігабайтів листування й голосових повідомлень Дємурчієва.

Зокрема, журналісти встановили ймовірну причетність генерала до вбивства українського військового, захопленого в полон на Запоріжжі, а також до страти кількох українських бійців саперними лопатками на Донеччині. Крім того, у розслідуванні йшлося про листування Дємурчієва, в якому він хизувався тортурами українських полонених і надсилав співрозмовникам фотографії відрізаних людських вух.

Після виходу розслідування журналісти передали зібрані матеріали українським правоохоронним органам для подальшого розслідування.

«Отже, Роман Дємурчієв є фізичною особою, яка підтримує або здійснює дії чи політику, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності чи безпеці в Україні», – йдеться у офіційній публікації Ради Європи щодо санкцій.

Нагадаємо, 14 липня Європейський Союз запровадив санкції проти 15 фізичних осіб та однієї установи, причетних до катувань, жорстокого поводження та інших порушень прав людини щодо українських військовополонених і цивільних. Як повідомляв «Главком», до санкційного списку, зокрема, потрапили посадовці колонії в Оленівці, співробітники російських пенітенціарних установ та СІЗО №2 у Таганрозі, де утримували українських бранців.