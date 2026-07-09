Черги за бензином у Росії: для водіїв запроваджено незвичні «правила поведінки»

Російське МВС видало громадянам інструкцію, як поводитися на АЗС

На одній із автозаправних станцій в Іркутську з'явилося повідомлення з новими правилами поведінки для водіїв, які стоять у чергах за пальним.

Відповідний документ, оформлений від імені Головного управління МВС Росії по Іркутській області, опублікували місцеві Telegram-канали, пише «Главком».

Згідно з пам'яткою, водіям і пасажирам заборонено виходити з автомобілів до моменту під'їзду безпосередньо до паливороздавальної колонки, а також спілкуватися з водіями інших автомобілів – як усно, так і за допомогою жестів чи інших способів комунікації. Крім того, під час зупинки в черзі водії повинні обов'язково вмикати аварійну сигналізацію.

У документі стверджується, що такі заходи запровадили після затримання чотирьох людей, яких російські правоохоронці підозрюють в організації провокацій, створенні штучних черг та незаконному перепродажі пального за завищеними цінами.

Також керівникам АЗС доручили до 10 липня розмістити пам'ятки на видимих місцях, провести інструктаж працівників і надіслати до МВС фотозвіт про виконання вимог.

Як відомо, в Росії спостерігаються серйозні проблеми із забезпеченням паливом. Влада вже заборонила експорт дизельного пального, перенесла ремонти низки нафтопереробних заводів, почала імпорт нафтопродуктів і визнала, що ситуація на ринку залишається складною. На тлі дефіциту в окремих регіонах утворюються довгі черги на АЗС, а місцева влада запроваджує додаткові обмеження для водіїв.

До слова, російський диктатор Володимир Путін провів спеціальну нараду, присвячену ситуації з дефіцитом пального в країні. Під час засідання він визнав наявність труднощів і доручив уряду прискорити заходи для стабілізації ситуації