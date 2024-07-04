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Deep State: Росіяни окупували два села на Донеччині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Deep State: Росіяни окупували два села на Донеччині
фото ілюстративне

Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині

Російські військові окупували села Сокіл та Восход у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Окрім цього, росіяни просунулися в Сотницькому Козачку на Харківщині, Північному на Донеччині, біля сіл Дружба, Євгенівка та Новопокровське на Донеччині.

Раніше стало відомо, що російські військові окупували мікрорайон «Канал» в місті Часів Яр, Донецької області. 

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення військових колон росіян. Резерви перекидаються в бік Торецька та Покровська. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

До слова, за оцінками ISW, російські загарбники нещодавно просунулися в межах Вовчанська, Часового Яру та поблизу Авдіївки.

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Теги: росіяни окупація Донеччина

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