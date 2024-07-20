Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль завдав ударів по порту в Ємені (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ізраїль завдав ударів по порту в Ємені (відео)
Удар був спрямований на склади пального
фото з відкритих джерел

Це перший випадок, коли Ізраїль завдав удару по Ємену

Ізраїль завдав удару по порту Ель-Худейда в Ємені, який контролює угруповання «Ансар Алла» (відоме як хусити). Удар був завданий у відповідь на удари понад 220 безпілотників, крилатих і балістичних ракет, які були запущені хуситами по Ізраїлю за останні дев'ять місяців війни, пише The Times of Israel.

«Винищувачі завдали ударів по військових цілях терористичного режиму хуситів в районі порту Ель-Худейда в Ємені, у відповідь на сотні атак, здійснених проти Держави Ізраїль за останні місяці», –  йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Зазначається, що це перший випадок, коли Ізраїль завдав удару по Ємену. Як розповіли військові, удар був спрямований на склади пального, а також інші об'єкти в порту. Таким чином Ізраїль намагається перешкодити хуситам імпортувати іранську зброю, а також завдати фінансові збитки підтримуваному Іраном угрупованню.

За словами ізраїльських військових, порт у Ель-Худейді неодноразово використовувався для ввезення зброї з Ірану, і тому Ізраїль розглядає його як легітимну військову ціль.

Саудівські джерела припускають, що в атаці могли брати участь і літаки США та Британії, проте в Армії оборони Ізраїлю заявляють про участь в операції лише ізраїльських ВПС.

Представники хуситів також звинуватили у бомбардуванні Ізраїль. Вони заявили, що в Ходейді є вбиті та поранені, і пообіцяли помститися.

Нагадаємо, у районі міста Рафах ізраїльські військовослужбовці знищили тунель завдовжки 700 метрів завдовжки 700 метрів, який вів у бік Ізраїлю.

Читайте також: Хусити викрали в Ємені 50 співробітників ООН та гуманітарних організацій
Теги: Ізраїль військові Ємен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уранці окупований Крим атакували безпілотники
Окупаційна влада Севастополя заявила про атаку українських дронів
21 червня, 07:49
Відмова студентів-чоловіків від проходження базової загальновійськової підготовки - підстава для відрахування
Студенти-чоловіки зобов'язані пройти базову військову підготовку: постанова уряду
25 червня, 14:23
Міністр юстиції Денис Малюська очікує, що загалом до українського війська приєднаються від 10 000 до 20 000 ув'язнених
«Українські в'язні йдуть на фронт не заради амністії». The Telegraph з’ясувала мотив
23 червня, 07:53
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
30 червня, 01:19
Напруженою залишається обстановка на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року
1 липня, 00:04
Карлсон, який взяв інтерв'ю у Путіна, анонсував інтерв'ю із Володимиром Зеленським
Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
4 липня, 06:58
Оновлена ​​пропозиція ХАМАСу дає більше можливостей для можливої ​​угоди зі Ізраїлем
Ізраїль та ХАМАС наблизилися до нової угоди про мир – The Times of Israel
4 липня, 09:08
Загорівся газорозподільчий вузол «Малий Маяк»
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15
Церемонія прощання з Коханівським
Київ прощається з командиром батальйону ОУН Миколою Коханівським (фото)
16 липня, 13:09

Соціум

З'явилися супутникові знімки аеродрому Міллерово після атаки дронів
З'явилися супутникові знімки аеродрому Міллерово після атаки дронів
Ізраїль завдав ударів по порту в Ємені (відео)
Ізраїль завдав ударів по порту в Ємені (відео)
США розкрили дані про свої запаси ядерної зброї
США розкрили дані про свої запаси ядерної зброї
Росіяни перекривають вулиці міст через відсутність електрики: що відомо
Росіяни перекривають вулиці міст через відсутність електрики: що відомо
У США поліція затримала чоловіка, який погрожував убивством Трампу і Венсу
У США поліція затримала чоловіка, який погрожував убивством Трампу і Венсу
У Дагестані застрелили ветерана «СВО»: яка причина
У Дагестані застрелили ветерана «СВО»: яка причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Однопартійці Ірини Фаріон назвали замовника її вбивства
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
12K
Смерть Фаріон. Оксана Забужко розповіла, що не так з імовірним підозрюваним
11K
Вбивство Ірини Фаріон: правоохоронці мають кілька версій
8860
Втрати ворога станом на 20 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
8538
Відомі українці відреагували на вбивство Ірини Фаріон

Новини

Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
Вчора, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
Вчора, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Вчора, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
19 липня, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
19 липня, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
19 липня, 06:41

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua