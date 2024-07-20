Ізраїль завдав ударів по порту в Ємені (відео)

Це перший випадок, коли Ізраїль завдав удару по Ємену

Ізраїль завдав удару по порту Ель-Худейда в Ємені, який контролює угруповання «Ансар Алла» (відоме як хусити). Удар був завданий у відповідь на удари понад 220 безпілотників, крилатих і балістичних ракет, які були запущені хуситами по Ізраїлю за останні дев'ять місяців війни, пише The Times of Israel.

«Винищувачі завдали ударів по військових цілях терористичного режиму хуситів в районі порту Ель-Худейда в Ємені, у відповідь на сотні атак, здійснених проти Держави Ізраїль за останні місяці», – йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Ізраїль завдав удару по порту Ель-Худейда в Ємені, який контролюють хусити. Удар був спрямований на склади пального. pic.twitter.com/jeuo0Eb0IV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 20, 2024

Зазначається, що це перший випадок, коли Ізраїль завдав удару по Ємену. Як розповіли військові, удар був спрямований на склади пального, а також інші об'єкти в порту. Таким чином Ізраїль намагається перешкодити хуситам імпортувати іранську зброю, а також завдати фінансові збитки підтримуваному Іраном угрупованню.

За словами ізраїльських військових, порт у Ель-Худейді неодноразово використовувався для ввезення зброї з Ірану, і тому Ізраїль розглядає його як легітимну військову ціль.

Саудівські джерела припускають, що в атаці могли брати участь і літаки США та Британії, проте в Армії оборони Ізраїлю заявляють про участь в операції лише ізраїльських ВПС.

Представники хуситів також звинуватили у бомбардуванні Ізраїль. Вони заявили, що в Ходейді є вбиті та поранені, і пообіцяли помститися.

Нагадаємо, у районі міста Рафах ізраїльські військовослужбовці знищили тунель завдовжки 700 метрів завдовжки 700 метрів, який вів у бік Ізраїлю.