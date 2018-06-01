Луценко пообіцяв охорону особам із списку організаторів замаху на Бабченка

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Генпрокурор Юрій Луценко

У правоохоронців є список з 30 осіб, яких організатори замаху на Бабченка планували також вбити

Особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченком, буде надана охорона.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в програмі «Право на владу» на телеканалі 1+1.

Луценко уточнив, що у правоохоронців є список з 30 осіб, яких організатори замаху на Бабченка планували також вбити.

«У нас є цей список. Зараз цей список знаходиться в руках СБУ, і всі люди, в ньому перераховані, отримають належну охорону від тих, хто замовив їх смерть», - сказав Луценко.

Раніше генеральний прокурор заявив, що серед 30 людей, на яких готувалися замахи, є одеський активіст та співробітник ФСБ Росії.

Нагадаємо, у четвер ввечері суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

Адвокат підозрюваного у замаху на вбивство журналіста заявив, що сторона захисту буде оскаржувати рішення суду.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ. Натомість прокурор спростував цю інформацію.

Відомо, що підозрюваний 30 травня збирався летіти в Мілан.

Також Герман підтвердив, що домовлявся з людьми з РФ про терористичну діяльність та заявив, що оточення нардепа Пашинського фінансується з фонду Путіна.

Адвокат підозрюваного в організації «вбивства» Бабченка повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

Натомість Герман заявив, що знав, що найманий ним виконавець Олексій Цимбалюк співпрацює зі Службою безпеки.

Відео судового засідання можна подивитися тут.

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