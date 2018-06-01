Захист Германа оскаржить рішення суду про арешт

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Борис Герман

Адвокат запевнив, що апеляція «буде обов'язково»

Адвокат підозрюваного у замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка заявив, що сторона захисту буде оскаржувати рішення суду.

Про це адвокат Євген Солодко повідомив у коментарі журналістам після засідання суду.

«Ми будемо подавати апеляцію. Вона буде обов'язково. Можливо за ці п’ять днів з'явиться нова інформація», - повідомив адвокат.

За його словами, свідчення прокурорів необґрунтовані.

Нагадаємо, у четвер ввечері суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ. Натомість прокурор спростував цю інформацію.

Відомо, що підозрюваний 30 травня збирався летіти в Мілан.

Також Герман підтвердив, що домовлявся з людьми з РФ про терористичну діяльність та заявив, що оточення Пашинського фінансується з фонду Путіна.

Адвокат підозрюваного в організації «вбивства» Бабченка повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

Натомість Герман заявив, що знав, що найманий ним виконавець Олексій Цимбалюк співпрацює зі Службою безпеки.

Відео судового засідання можна подивитися тут.

Генеральний прокурор Юрій Луценко також заявив, що серед 30 людей, на яких готувалися замахи, є одеський активіст та співробітник ФСБ Росії.

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Джерело: РБК-Україна